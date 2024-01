Lorena fue víctima de la inseguridad en Villa Luzuriaga. Le robaron el auto y sus hijos estaban dentro del vehículo.

“Lo que viví fue de terror estaba dentro del auto me bebé, cuando los delincuentes me la bajan me volvió el alma al cuerpo. Fueron momentos de terror", aseguró Lorena en diálogo con Santo Biasatti.

