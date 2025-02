La Hora del Campo Juan Carlos de Pablo: "Esto no es la tablita de Martínez de Hoz o la Convertibilidad" "Acá hay un margen de discrecionalidad que lo van a usar según y conforme. Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que no necesite usar la buena relación de Milei con Trump. La plata del Fondo no es para gastar y no genera emisión monetaria", fueron otras reflexiones del economista.