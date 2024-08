Las imágenes fueron publicadas por Infobae, que también tuvo acceso a una conversación de WhatsApp entre ambos que alude a una situación de violencia. Yañez le enviaba las fotos al exmandatario y le pedía que dejara de agredirla: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”.

En las capturas de la conversación también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.