La familia Argentina compuesta por dos adultos y dos menores, con ingresos de hasta $60 mil mensuales, consumen 140 de los 168 kilos de alimentos recomendados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el relevamiento realizado por el Centro de Almaceneros de Córdoba, una familia tipo con ingresos básicos, destina el 67,89% del salario a comer, y consume 21 de los 53 alimentos recomendados por la canasta nutricional. Como consecuencia, el 80% de de los adultos no desayuna y el 72% de los menores tampoco. Asimismo, no almuerza un 40% de los adultos y un 36% de los menores.

En familias con ingresos mensuales más altos, de hasta $160 mil, equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, solo quedan a solo seis kilos por debajo del consumo de alimentos recomendado. A medida que descienden los ingresos familiares, el porcentaje de consumo decae notablemente.

El objetivo del informe es analizar los profundos cambios en la alimentación registrados en los últimos ocho años por la inflación. A pesar de que ésta ha bajado un 0,8% el último año, según el INDEC el 8,8% de los argentinos son indigentes, lo que equivale a mas de 4 millones de habitantes.

Los datos finales del estudio realizado por el Centro de Almaceneros de Córdoba, informan que en familias con ingresos de hasta $140 mensuales, destinan un %43 a las comidas con una variedad de 53 productos. Asimismo, un 30% de los adultos no desayuna y un 26% de menores tampoco.

En los hogares con ingresos de hasta $120 mil mensuales, se destina el 46,8% a comidas con una variedad de 47 productos, donde el 54% de los adultos y 48% de los menores no cena.

En la lista del informe, siguen las viviendas con ingresos de hasta $100 mil al mes, que destinan el 50,4% a alimentos con una variación de 35 productos recomendados. Asimismo, el 54% de los adultos y el 49% de los menores no desayunan, más de la mitad de ellos no merienda y el 54% y 33% respectivamente no cena.

El último segmento refleja que las familias con ingresos de hasta $80 mil mensuales destinan el 59% a alimentos con 28 ítems de la canasta alimentaria, provocando que el 66% de los adultos y el 7% de los menores no desayune, el 35% y 27% transcurren sin almorzar, 74% y 67% sin merendar y 55% y 43% respectivamente terminan el día sin cenar.

Este informe final refleja una “marcada deficiencia alimentaria y deterioro nutricional”, agrega: “Estos resultados deben interpelarnos como sociedad y deberán ser motivo de profunda reflexión de las autoridades gubernamentales, que deberán ejecutar urgentes y sostenibles acciones, tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de toda de la población”.