UTA evalúa realizar un paro el 28 de marzo La tercera audiencia en la Secretaría de Trabajo no logró un acuerdo sobre la recomposición salarial. La UTA informó que no hubo "un ofrecimiento empresario" y que la Secretaría de Transporte "proyectó que los trabajadores representados no perciban incrementos salariales hasta el mes de junio de 2025".