Bravo.Continental Karina Banfi: "El decreto sobre acceso a la información pública es inconstitucional" "No hay otra discusión. No es que el decreto es restrictivo o no nos gusta: el Gobierno se atribuyó una función del Congreso, como legislar", clamó la diputada radical, quien también le respondió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la cantidad de preguntas que debió responder en la Cámara baja: "Tendría que venir a informar todos los meses, y es la primera vez que viene".