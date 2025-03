La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha ratificado la emergencia salarial de sus docentes y no docentes tras el inicio del nuevo ciclo lectivo. La institución educativa publicó una resolución en la que instó a los Ministerios de Capital Humano y de Economía a llevar adelante las reuniones paritarias correspondientes para actualizar el salario de los trabajadores en relación con la inflación observada.

Durante 2024, los trabajadores de la UBA perdieron casi el 50% de su poder adquisitivo. La situación se ha profundizado en los primeros meses de 2025. El reclamo busca una recomposición salarial que equipare los salarios con la inflación. La comunidad educativa de la UBA exige la apertura de paritarias para negociar salarios justos. Advierten que se movilizarán y saldrán a la calle para defender la universidad pública.

Matías Ruíz, secretario de Hacienda de la Universidad, detalló que: “Durante el año pasado, el poder adquisitivo de los salarios perdió casi un 50 por ciento de su valor real. En lo que va de 2025, esa situación lejos de mejorar, está empeorando. La recomposición salarial que otorga el Gobierno es menor a la inflación medida por el INDEC”.

Lucille Levy, consejera superior de la Universidad y ex presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), añadió: “Hoy, lamentablemente, nos vemos obligados a presentar este proyecto que ratifica la emergencia salarial de los docentes y no docentes. Esto no es una cuestión de política partidaria, esto hace al desarrollo de la Argentina".