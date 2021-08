Dragon Ball es uno de los grandes clásicos del animé que consiguió trascender las fronteras de Japón y del original cómic para transformarse en una de las series animadas con mayor recepción del público en todo el mundo y con mayor cantidad de fanáticos también en Argentina. Pero ya no más. Tras una denuncia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la serie fue sacada del aire tanto por Cartoon Network como por Warnermedia.

El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual señaló que en un capítulo específico de una de las temporadas de la serie, denominada "Dragon Ball Super", se puede observar "violencia simbólica". Según afirmaron el episodio "reproducía el ejercicio de violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor, en un contexto de aceptación social, en el que se naturalizaba la vulneración de una niña".

El capítulo en cuestión tiene escenas en las cuales el Maestro Roshi, uno de los personajes que se mantiene desde el inicio de la serie, solicita a Yamcha, uno de sus alumnos, la transformación de una de sus mascotas con poderes especiales en una "hermosa jovencita". Luego de que este accede se observa como la mascota transformada en una chica se niega permanentemente a ser tocada por el Maestro, mientras este insiste mediante frases como "no tengo control sobre mi cuerpo" y presiona por la fuerza.

"El episodio en cuestión escenifica una multiplicidad de detalles morbosos: la adolescente encerrada con el adulto 'Maestro Roshi' diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar –dando claras muestras de que no hay consentimiento-; el Maestro, en su lugar de poder, diciendo que no puede detenerse, que es más fuerte que él; mientras que los demás personajes miran desde afuera no interviniendo en la situación", se expresa en la denuncia realizada.

Desde los canales por los que se emitía el mítico dibujo animado aceptaron las responsabilidades y fueron más allá. La serie no será más emitida por el momento y se procederá a editar todo el contenido de este tipo para que, si en algún momento vuelve a pasarse, no tenga estas escenas.