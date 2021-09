En un extraño comunicado, la Secretaría General de la Presidencia salió a negar la información brindada por un programas televisivo, respecto de ciertos gastos de la Presidencia de la Nación.

El comunicado dice:

Teniendo en cuenta la difusión de información falsa y/o su presentación tendenciosa

con el aparente objeto de tergiversar la realidad, en la emisión de la señal periodística

del canal “La Nación +” del día viernes 24 de septiembre en torno a las 20:00 h, la

Secretaría General de la Presidencia (SGP) tiene la obligación de efectuar las siguientes

aclaraciones a efectos de evitar confusiones en la ciudadanía respecto de la utilización

de los recursos públicos en el ámbito de la Presidencia de la Nación.

1.- No es cierto que se hayan gastado $108.200.000 en pasajes para el Presidente de la

Nación. El monto total presupuestado para todo el año 2021 es de $54.900.000 y hasta

la actualidad se han utilizado $26.000.000. Cabe resaltar que los pasajes que emite la

Secretaría General no son exclusivamente para el Presidente y la Primera Dama sino

también para: otros funcionarios del Poder Ejecutivo que integran Comitivas oficiales; el

personal de seguridad, ceremonial, médicos y equipos de trabajo. También para viajes

de los pilotos y el personal de cabina de la flota aérea presidencial que se capacitan

tanto en el interior y como en el exterior y para viajes institucionales de funcionarios

dentro y fuera del país.

2.- Es falso que se hayan gastado $90.000.000 en comidas. Ese monto es el presupuesto

total planificado para el año 2021 para los comedores de Casa Rosada y la Residencia

Presidencial de Olivos previendo que la dotación de agentes que pueden consumir

alimentos en los comedores de aquellas sedes asciende a aproximadamente 1900

personas (Secretaría General; Secretaría de Asuntos Estratégicos; Secretaría de

Comunicación y Prensa; Secretaría Legal y Técnica; la Jefatura de Gabinete de Ministros

y el Ministerio del Interior).

En dicho rubro hasta el momento se han gastado $39.600.000.

La cantidad diaria de personal y de seguridad de las dos dependencias en sus ingresos y

egresos diarios hacen necesario contar con un comedor interno. Actualmente se ofrecen

tres tipos distintos de menú a $300, $200 y $100. El dinero que se recauda vuelve a la

cuenta del Tesoro Nacional por lo cual se recupera gran parte de lo gastado.

3.- No es real que se hayan destinado partidas presupuestarias para la vestimenta del

Presidente o la Primera Dama. En el presupuesto 2021, se propusieron $6.410.000 para

prendas de vestir y hasta el momento se han ejecutado $893.000. Esto está destinado

exclusivamente a las prendas de vestir del personal de servicio, mantenimiento,

cocheras, cocina, Casa Militar y médicos. No se trata de vestimenta para el Presidente

de la Nación o la primera dama.

4.- Es falso que se hayan utilizado $150.000 únicamente para el alimento de los perros

del Presidente de la Nación. El ítem alimento para animales en el presupuesto está

destinado a la totalidad de animales que se encuentran en la Residencia Presidencial

donde se incluyen, ovinos, conejos, gallinas y perros detectores de explosivos.

5.- El presupuesto anual para combustibles y lubricantes es de $48.700.000 y está

destinado a la flota de automóviles de la Secretaría General y a los aviones y helicópteros

de la flota aérea presidencial que no solo es utilizada por el Presidente de la Nación, sino

también por funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

6.- El ítem HERRAMIENTAS MENORES corresponde a las herramientas de

mantenimiento edilicio y automotor para todas las dependencias de la Secretaría

General y la flota automotor y el presupuesto otorgado para el año 2021 es de

$1.400.000, hasta la actualidad se han utilizado $175.000

7.- El ítem CONFECCIONES TEXTILES corresponde a la confección de banderas de

Ceremonia compradas para los salones protocolares de la Casa de Gobierno, la

Residencia Presidencial de Olivos y los demás edificios de la Secretaría General y para el

2021 se presupuestaron $580.000

8.- El ítem HILADOS Y TELAS se refiere a los gastos destinados a cortinados, retapizados,

alfombras y manteles de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y los

demás edificios que tiene a su cargo la Secretaría General (9 en total). El monto

presupuestado para utilizar durante 2021 es de $1.720.000 y hasta el momento se

ejecutaron $1.039.000.

9.- El monto total presupuestado para 2021 en LIBROS Y REVISTAS es de $3.100.000 y lo

gastado hasta la actualidad es $271.000 destinados a la Secretaria General y a la

Secretaria de Asuntos Estratégicos.

Los datos brindados surgen del Sistema Integrado de Información Financiera (e-sidif),

las partidas presupuestarias de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Finalmente, corresponde informar que en la Residencia Presidencial de Olivos no se han

realizado remodelaciones edilicias y/o de infraestructura mobiliaria ni decorativas. Solo

se han realizado tareas de mantenimiento básico.