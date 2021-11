La policía porteña Lorena Miño, quien está imputada por presuntamente haber colaborado a encubrir el crimen de Lucas González, se encuentra prófuga y dinfundió un video para manifestar su presunta inocencia.

Entre llantos, Miño dijo que: “Lamento muchísimo la pérdida de Lucas pero yo no tuve nada que ver, no tuve nada que ver”, manifestó. Según sus dichos: ”Eran cuatro masculinos armados dándose a la fuga en una Suran azul, lo cual con mi compañera fuimos sobre (la calle) Alvarado en ayuda de mis compañeros, y cuando llegamos a Alvarado y Perdriel ya estaba la Suran estacionada. Se les pidió que descienda al chofer del vehículo. Los chicos ya estaban abajo, uno se da a la fuga y los compañeros decían ‘le dispararon a mi amigo, no dijeron que eran policías, eran chorros".

Miño afirmó además que: “A partir del 17 de noviembre nada volvió a ser lo mismo. Se siente el odio de la gente... por tres personas que hicieron algo mal. NO todos son iguales, no todos hacemos lo mismo. No tengo nada que ver con lo que pasó”. Se espera que se entregue en las últimas horas.