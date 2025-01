Según el Indec, la pobreza trepó al 61% en la Argentina en la primera mitad de 2024. La pobreza por ingresos se ubicó en 52,9%. Pero supera el 61% al considerar la pobreza multidimensional, que implica carencias en salud, vivienda y educación, según el informe del Ministerio de Capital Humano a través del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro).

Por otra parte, la pobreza multidimensional aqueja al 72,2% de los menores de diecisiete años. Estos guarismos implican que unos veintinueve millones de personas en el país son pobres.

En la primera mitad de 2023, el índice de pobreza multidimensional se encontraba en un 54,4%, aumentando a un 55,4% en el segundo semestre del mismo año. Cabe destacar que la próxima difusión de los datos correspondientes al segundo semestre de 2024 está programada para el 31 de marzo del año siguiente.

En términos de evolución, se observa un incremento tanto en el número de personas clasificadas como pobres únicamente por ingresos, como en aquellos que sufren de ambas privaciones: monetarias y no monetarias. Por el contrario, se ha registrado una disminución en el grupo de personas que son pobres por ingresos, pero que no presentan carencias en dimensiones no monetarias.