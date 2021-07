La inseguridad en la ciudad de La Plata ha llegado a niveles impensados. Ahora, malvivientes asaltaron nada menos que al Batman Solidario de la ciudad de las diagonales y lo desapropiaron de su teléfono celular.

“Querida gente de bien, no recuerdo sinceramente si alguna vez les he escrito como Bruno Díaz y no como Batman, pero en este caso lo haré, debido a que hoy a las 11 horas en la esquina de 65 y 16, como tal, como Bruno Díaz, fui por primera vez asaltado”, escribió el superhéroe en su cuenta de Facebook.

Batman explicó todo el mal momento vivido: “Había concurrido a nuestro hospital para hablar con la hermana Nilda, sobre cual sería el mecanismo más seguro y eficiente para el uso de las dos computadoras donadas para los niños internados. Estuvimos reunidos alrededor de 30 minutos. Cuando me dirigía caminando por la vereda hacia el auto escuchando un audio, en la esquina antes mencionada, de atrás se me aparece un chico. Sí, un chico, de la edad de mi hijo, diciéndome “dame el celular, dame el celular o te pego un tiro, te pego un tiro”. Ahí aparece otro chico de la misma edad en una moto muy pequeña, gritándole que se apure.... Les confieso que no tuve tiempo de pensar ni de sentir nada, solo me parecía un sueño...”, explicó.