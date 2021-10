La consultora Federico González & Asociados, presentó su último trabajo de campo en la Provincia de Buenos Aires, donde, de acuerdo a los resultados obtenidos, la lista opositora Juntos, encabezada por Diego Santilli, podría ganar la elección del 14 noviembre con el 44,5% de los votos, relegando al segundo lugar al Frente de Todos, representado por Victoria Tolosa Paz, que se llevaría el 37,4%.

En tercer lugar, de una elección que tiende a polarizarse, se ubica José Luis Espert con el 6,2%, aventajando a Florencio Randazzo que tendría el 5,3% y Nicolás del Caño con el 4,8%. Estos números, aclara la empresa, son con proyección de indecisos y dejando de lado los votos en blanco.

El estudio, analiza los porqués del voto a cada agrupación política y también porqué los ciudadanos no lo elegirían. En el caso del Frente de Todos, el 31,2% no los vota porque esta Cristina Kirchner, el 30,4% porque no se identifica con el espacio, el 25,7% porque es un espacio kirchnerista.

En el caso de Juntos, los rechazos consisten en que: es un espacio macrista el 26,4%, no se identifica el 22% y es un espacio donde está María Eugenia Vidal el 18,6%.

Resulta curioso el deseo de derrota, es decir, quien quiere el elector que pierda en los comicios. El 45,9% quiere que pierda Tolasa Paz, mientras que solo el 27,3% quiere que pierda Diego Santilli.

Por otro lado, la encuesta analiza la imagen de la distintas medidas tomadas por el gobierno luego de la PASO para intentar dar vuelta el resultado electoral. Se pregunta sobre 16 medidas de las cuales solamente 6 de ellas tienen buena percepción por parte del elector y otras 10 producen rechazo. La mejor valorada es el proyecto de convertir planes en trabajo y la peor, la designación de Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad.