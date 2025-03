Otra Vuelta "Los dos apagones más grandes se dieron después de los momentos de tarifazos más importantes" "La falta de inversión de Edesur en algún momento iba a dar lugar a un apagón como los de hoy. Hay una decisión de correr al Estado del contralor de las concesionarias de servicios públicos. El primer corte masivo no ocurrió por la ola de calor, pasó a las cinco de la mañana, con lo cual la vulnerabilidad del sistema ya está demostrada. No podemos dejar que estos contratos sigan por décadas", alertó Walter Martello, ex interventor del ENRE.