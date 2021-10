La nave espacial de la NASA llamada Lucy se ha disparado hacia el cielo con diamantes en una búsqueda de 12 años para explorar ocho asteroides. Siete de las misteriosas rocas espaciales se encuentran entre enjambres de asteroides que comparten la órbita de Júpiter, que se cree que son los restos prístinos de la formación planetaria.

Un cohete Atlas V despegó antes del amanecer del sábado, enviando a Lucy a un viaje orbital indirecto que abarca casi 4 mil millones de millas (6,3 mil millones de kilómetros).

Lucy lleva el nombre de los restos óseos de un antepasado humano de 3,2 millones de años encontrados en Etiopía hace casi medio siglo. Ese descubrimiento recibió su nombre de la canción de 1967 de los Beatles Lucy in the Sky With Diamonds.

La misión de Lucy de $ 981 millones de dólares, es la primera en apuntar al llamado séquito troyano de Júpiter: miles, si no millones, de asteroides que comparten la órbita expansiva del gigante gaseoso alrededor del sol. Algunos de los asteroides troyanos preceden a Júpiter en su órbita, mientras que otros lo siguen.

A pesar de sus órbitas, los troyanos están lejos del planeta y, en su mayoría, están dispersos unos de otros. Por lo tanto, hay una posibilidad prácticamente nula de que Lucy sea golpeada por uno mientras pasa por encima de sus objetivos, dijo Hal Levison, el científico principal de la misión del Southwest Research Institute.

Lucy pasará rápidamente por la Tierra el próximo octubre y nuevamente en 2024 para obtener suficiente empuje gravitacional para llegar hasta la órbita de Júpiter. En el camino hacia allí, la nave espacial pasará por el asteroide Donaldjohanson entre Marte y Júpiter. La roca, acertadamente llamada, servirá como un acto de calentamiento en 2025 para los instrumentos científicos.