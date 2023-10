Apenas pocas horas después de la presentación de dos presuntos cuerpos de extraterrestres realizada en México, la Agencia Espacial de los Estados Unidos (NASA) publicó un informe sobre ovnis que tiene como objetivo generar un protocolo para que se tome como norma en el momento de estudiar la actividad de objetos voladores no identificados (OVNIs).

La presentación fue el resultado de la investigación independiente que dirigió un grupo de científicos y expertos en aeronáutica. “La principal conclusión del estudio es que hay mucho más que aprender”, afirmó el director de la NASA, Bill Nelson, desde Washington al presentar el trabajo.

“El equipo de investigación independiente de la NASA no encontró ninguna evidencia de que los UAP (Fenómenos Aéreos No Identificados, según sus siglas en inglés) tengan un origen extraterrestre. Pero no sabemos qué son estos UAP. Por eso anuncio que la NASA ha nombrado a un director de investigación de UAP”, continuó.

La investigación, que comenzó el año pasado, no pretendió analizar cada uno de los eventos observados o denunciados ni intentar explicarlos, sino formular una serie de consejos sobre cómo estudiarlos a partir de ahora, en base al protocolo determinado. Nelson y el astrofísico David Spergel, quien dirigió el estudio, fueron los encargados de detallar el protocolo.