El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, convocó a los referentes ruralistas para presentarles el Plan de Fortalecimiento a los Pequeños y Medianos Productores donde tambien se sugirió la rebaja de los derechos de exportación.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de Agricultura, donde el titular de la cartera presentó el Plan de Fortalecimiento a los Pequeños y Medianos Productores cuyo objetivo es impulsar la competitividad de productores que hayan sembrado hasta 200 hectáreas de soja y/o 100 hectáreas de maíz en la campaña 2021/22.

Los referentes de las entidades ruralistas calificaron el encuentro como “un intercambio de información técnica”. además, se habló de Economías Regionales, como incentivos para el sector ovino, retenciones, y respecto a la preocupación por la sequía, adelantaron sobre una reunión entre el Gobierno y la cadena del trigo que se llevará a cabo este jueves por la tarde.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), destacó que además de escuchar al secretario plantearon algunos temas " en lugar de buscar tantos sistemas de compensaciones, porque no se busca bajar las retenciones directamente, que es mucho más simple. en lugar de tantas vueltas, bajemos retenciones y dejemos de estar discutiendo tanto.

Aparentemente hay decisiones que las retenciones no se bajen, no se cuál es el problema? se podría asumir esa situación y sería más simple, fácil y mucho más contundente".

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) recalcó "mercados intervenidos generan distorsiones que favorecen a algunos y a otros no"

y agregó "Medidas que puedan favorecer a los productores por supuesto que vamos a estar de alguna manera de acuerdo" pero advirtió "Mercado que se interviene, mercado que se trata de corregir, pero las correcciones parciales hacen que algunos tengan ciertos veneficios y otros se perjudiquen. Por eso se habló también de tamberos y feedloteros "

Respecto al proyecto de ley de Presupuesto 2023 que propone al Poder Ejecutivo Nacional que le daría la potestad de ejercer las facultades de fijar Derechos de Exportación hasta el 31 de diciembre de 2023, Elbio Laucirica, Vice Presidente de CONINAGRO dijo "este tipo de medidas lo único que nos ocasiona es incertidumbre, falta de previsibilidad y confianza, lo cual acentúa los problemas que tenemos

Por último el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni subrayó "hemos pedido que contemplen al productor que está con muy poco vendido en el dólar soja, y que en definitiva eso lo termina excluyendo de una posibilidad de una mejora de estímulo que se le está dando al resto y también en la tenencia, por que no es lo mismo hablar del 85% vendido en un productor chico que uno mediano".