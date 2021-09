Tal como adelantara Continental el 19 de agosto pasado, la causa en que se ventilan los eventuales delitos cometidos durante el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en 2020, en la que esta involucrado también el presidente Alberto Fernández y otras nueve personas, pasará al juzgado federal de San Isidro que encabeza Sandra Arroyo Salgado. (Ver anticipo La causa por las fotos y videos, pasaría al juzgado de Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman )

No sería más que un vericueto legal de jurisdicción si no fuese por que Arroyo Salgado es la ex esposa y madre de las dos hijas, del fiscal Alberto Nisman, fallecido de modo violento en circunstancias todavía no aclaradas, cuando se aprestaba denunciar al gobierno por encubrimiento de los autores de la voladura de la AMIA.

Desde el inicio de las actuaciones resultaba extraño que las mismas tramitasen en Capital Federal (Comodoro Py) y no en su tribunal natural competente por jurisdicción, pero la jueza federal de San Isidro es, por el tema antes mencionado, una enorme incomodidad para el gobierno.

Hay que recordar que la magistrada, que llevó una querella en su momento representando a las hijas de Nisman, decidió desistirla, argumentando presiones y amenazas. Habrá que ver que perfil le da ahora a esta investigación.

Lo que vale la pena resaltar, es que Arroyo siguió todos los pasos legales cuidadosamente, para reclamar la causa y hacerse de ella.