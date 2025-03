Otra Vuelta "Sólo el 20% de las mujeres tiene a los 64 años los aportes necesarios para jubilarse" "Este fenómeno (las innumerables personas que no tienen los aportes necesarios a la edad jubilatoria) no tiene que ver con gente que no trabajó. En muchos casos la gente acude creyendo que tiene los años de aportes pero sus empleadores no hicieron los aportes", enfatizó Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad.