El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó la inflación de diciembre de 2024, que fue del 2,7%, cerrando el año con un 117,8%. Se observó una leve suba respecto al mes anterior, cuando fue del 2,4%. En 2023, el índice acumulado había sido de 211,4%.

El presidente Javier Milei había manifestado que si la inflación se mantenía debajo del 2,5%, reduciría el ajuste del dólar oficial a 1% mensual. Buscando sincronizar el ritmo de devaluación con la inflación, se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 se sitúe entre 20% y 30%.

Así, una familia de cuatro miembros necesitó 1.024.435 pesos para no ser pobre en diciembre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato de la Canasta Básica salió junto al índice de inflación del último mes de 2024, que fue de 2,7%.

Según el organismo estadístico oficial, una familia precisó $ 449.314 para no ser indigente, con ambas canastas mostrando una suba de 2,3% en diciembre. En noviembre, una familia necesitó $1.001.466 para no ser pobre y $434.620 para no ser indigente en octubre.

La Canasta Básica Total (CBT) incluye gastos como indumentaria, salud, transporte y educación, determinando la línea de pobreza, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se centra en bienes de primera necesidad, estableciendo la indigencia.