La historia de Juliette Bryant es realmente conmovedora, fue una de las víctimas del perverso millonario Jeffrey Epstein que se dedicada a abusar sexualmente de menores, con complicidad de su pareja, Ghislaine Maxwell.

De acuerdo a relato de Bryant, Epstein usó su isla privada como una “fábrica” de abuso sexual, encendida por el “terror” de sus docenas de víctimas, y agregó que la violaban allí al menos tres veces al día.

“Sucedieron cosas allí que me asustaron tanto que ni siquiera puedo hablar de ellas”, dijo la ex modelo Juliette Bryant en una próxima serie documental de la BBC, según extractos compartidos por The Sun.

“Se alimentaba del terror… había algo en la energía de una chica asustada que le gustaba”, dijo la sudafricana en su primera entrevista sobre su calvario. “Me ordenaban ir a su habitación al menos tres veces al día”, dijo sobre la habitación “oscura y helada” de Epstein en su llamada “Isla de los pedófilos” en el Caribe.

“Simplemente me desconecté de mi cuerpo y lo dejé hacer lo que quisiera porque no sabía qué más hacer”, dijo Bryant.

Pero estaba lejos de estar sola, insistiendo en el documento que "vio al menos 60 chicas yendo y viniendo" durante su tiempo en la isla. “Era como una fábrica… él estaba manejando una máquina y Ghislaine Maxwell era la que la operaba”, insistió sobre el pedófilo fallecido y su esposa condenada. Bryant se presentó por primera vez en una demanda federal de Manhattan de 2019 , diciendo que era una modelo de 20 años cuando conoció a Epstein en 2002.