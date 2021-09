La diputada provincial de Juntos por el Cambio, María Eugenia Brizzi, salió a andar en bicicleta y fue atacada y golpeada por dos motochorros en la localidad de Morón, y le salió con los tapones de punta a la ministra de seguridad Sabina Frederic.

Brizzi publicó un posteo en Twitter donde dice: "Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic".

La ministra había dicho que en la Argentina había mas roboso y mas violencia, pero era mas divertido que Suiza.

