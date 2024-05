La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la firma unánime de sus ministros, ha decidido aceptar un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, revocando así la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que absolvía a Cristóbal López y Fabián De Souza en relación a la causa conocida como "Oil Combustibles".

Se fundamenta en la consideración del dictamen emitido por la Procuración General de la Nación, que calificó de arbitraria la sentencia de la Cámara de Casación que eximía a López y De Souza de la acusación por defraudación a la administración pública.

La acusación principal giraba en torno a la retención de montos destinados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por concepto de impuesto al combustible líquido. La Corte Suprema ha concluido que la resolución de la Cámara de Casación fue arbitraria en cuanto a la interpretación de la prueba en el caso, lo que implica que López y De Souza vuelven a estar bajo la imputación de defraudación a la administración pública al reabrirse el proceso judicial en su contra.

No obstante, la Corte Suprema no admitió todos los agravios presentados por el Fiscal. En concreto, los aspectos relacionados con el levantamiento de medidas cautelares y el rechazo de la reparación integral contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fueron desestimados por la falta de una sentencia definitiva en esos puntos específicos del caso.

El caso "Oil Combustibles" ha captado la atención pública y mediática debido a sus implicaciones de alto perfil y la magnitud del presunto fraude fiscal. Los empresarios destacados Cristóbal López y Fabián De Souza fueron acusados de no remitir a la AFIP los impuestos recaudados de los consumidores por la venta de combustibles, utilizando esos fondos para otros fines empresariales.