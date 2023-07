Magalí Brandariz ganó el premio a la “Mejor Conserje Joven del Mundo” durante el 67º Congreso de Les Clefs d’Or International 2023. Trabaja en uno de los hoteles de lujo de la Ciudad de Buenos Aires y habló con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-“Fue un honor ganar un premio en lo que uno ama, en su vocación. Es una gratificación por el trabajo que una hace todos los días. Nunca me imaginé llegar hasta acá, pero desde que me nominaron a este premio siempre estuvo entre mis sueños y haberlo logrado fue algo que no me imaginaba”.

-“Fue un honor haber representado a mi país. Conserje de hotel es una profesión invaluable, aunque no muchos la conocen. Un conserje es el primer amigo que tiene un huésped al llegar a un hotel cinco estrellas, de lujo. No muchos hoteles tienen este servicio. Yo trabajo en el hotel Palacio Duhau Park Hyatt de Buenos Aires”.

-“Estoy a cargo de los conserjes y de los encargados de atender a los huéspedes VIP del hotel. En el caso de los conserjes, atendemos todas las necesidades que puedan tener los huéspedes por fuera del hotel, desde la reserva de un restaurante hasta comprar un pony de colores, si así lo quisieran. Dentro de lo legal, todo lo que quieran. Nos han pedido de todo, hasta comprar un auto en un día para regalar o libros inéditos. Y hemos conseguido casi todo”.

“Tratamos de ser muy discretos y no invadir a los huéspedes importantes o a los artistas, tratamos de estar sin estar. Uno de nuestros requisitos en estos hoteles es la discreción. Cada famoso tiene su séquito de personas que se encarga de hablar con nosotros para que ejecutemos todo lo que nos piden”.