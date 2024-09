Mediante la firma de un acta de acuerdo con el presidente Javier Milei, la Ciudad asume el control de las 31 líneas de colectivos que estaban bajo jurisdicción nacional en el territorio porteño. “Es un día muy importante porque avanzamos en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, hemos llegado a un buen sistema para avanzar en la transferencia de responsabilidades”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y sostuvo que no habrá aumento del boleto de transporte en lo inmediato: la Ciudad se va a hacer cargo del subsidio que deja de pagar Nación para poder mantener el actual precio del boleto que pagan los pasajeros. “Lo importante es que no hay cambio de tarifa. La Ciudad asume plenamente el subsidio, que hoy es aproximadamente dos tercios del costo del sistema operativo. Obviamente esto se va a revisar, no será para siempre, pero queremos darle esta tranquilidad a la gente”, agregó Jorge Macri.

Para la Ciudad es un esfuerzo financiero extraordinario lograr que la tarifa no aumente en este momento. Se subsidiará dos terceras partes del costo del boleto, pero no es sostenible un subsidio del 66% de la tarifa en forma permanente. Y además obligará a postergar inversiones y partidas presupuestarias.

A la vez, este es un primer paso importante en el diálogo con el Gobierno nacional para seguir trabajando en la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires con otros traspasos como la Inspección General de Justicia, el Puerto, la Terminal de Retiro o la Justicia.

El traspaso de las 31 líneas de colectivos que hoy firmaron el Jefe de Gobierno y el presidente Milei se hará de forma progresiva e implica para la Ciudad hacerse cargo de la regulación, el control y la fiscalización de los servicios y tener la potestad de fijar las tarifas.

La Ciudad de Buenos Aires se hará cargo también del programa Red SUBE en las 31 líneas que administrará, lo que permitirá que se mantengan los descuentos del 50 y 75 por ciento en combinaciones de viaje en esas líneas dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje.

El traspaso le permitirá a la Ciudad mejorar el sistema de transporte para que sea cada vez más integral, más planificado y eficiente y poder vincularlo con la red de Subtes, el Metrobús, los minibuses eléctricos que recorrerán el Casco Histórico y el Tranbus, un sistema totalmente sustentable de tranvía eléctrico.

“Es un momento donde el Gobierno Nacional está haciendo un gran esfuerzo para ordenar los números, donde la ciudad está haciendo un gran esfuerzo para absorber este subsidio, y donde la gente está haciendo un gran esfuerzo para sostener el día a día. Entonces no subir la tarifa nos parece un primer objetivo”, explicó Jorge Macri.