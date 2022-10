Los mensajes propios de un peronismo dividido que ha organizado para conmemorar el Día de la Lealtad más de tres actos políticos diferentes comienzan a hacerse escuchar. La Confederación General del Trabajo (CGT), que realiza un acto en Obras, disparó contra La Cámpora y reclamó más espacio en el Gobierno: “¿Que tienen ellos que no tengamos nosotros?”.

La frase mucho más frecuente en discusiones de pareja que en actos políticos fue pronunciada por Sebastián Maturano, dirigente de la Juventud Sindical, el primer orador del acto de la facción de la CGT denominada “Los Gordos”. Ese discurso abrió la puerta a otros que siguieron por un camino similar.

“Ambicionamos estar en la mesa de decisiones, no nos pueden dejar al margen. Está claro, queremos cargos. Pero no queremos más cargos a dedo. Nos organicemos. Queremos un peronismo no como el de hoy, en el que hay gente revolviendo la basura”, apuntó Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN y número tres de la CGT.

Un rato más tarde, Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA responsabilizó de la actualidad del país a “la gestión del Gato” en referencia a Mauricio Macri y pidió silbar al FMI. Sin embargo, también reclamó más presencia gremial en la mesa chica y anticipó el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista, para competir por bancas bancas legislativas y espacios de poder: “Nuestros dirigentes no tienen protagonismo en los debates democráticos del país”.

Por último, Héctor Daer, líder del gremio de Sanidad profundizó el mensaje aunque aclaró que no quieren “romper el frente” más allá de la imagen dada este 17 de octubre. “Se nos dijo que éramos parte del Gobierno, pero la CGT no está sentada en los lugares en los que se define la política. No nos oponemos a un plan de estabilización. Si vienen con el acuerdo de precios, queremos estar en el debate“, cerró el dirigente de la central trabajadora.