La consultora Giacobbe & Asociados difundió un estudio de campo, donde se perfila la batalla electoral que se viene en la Provincia de Buenos Aires, en base a la imagen de los candidatos y su margen de conocimiento público.

Respecto a la interna de Juntos, donde las listas que encabezan Diego Santilli (PRO) y Facundo Manes (UCR), se disputan la supremacía, la cosa parece muy pareja, aunque con particularidades.

En principio Santilli tiene mayor imagen positiva: 30,3%, bastante lejos de Manes que exhibe un 23,7%. No obstante, el "Colorado", también tiene una mayor imagen negativa: 33,6%, lo que marca un diferencial negativo de mas de 3 puntos, mientras que Manes tiene un 29,1% de imagen negativa, es decir un diferencial muy parecido.

La ventaja que parece tener Manes es que, al tener menores porcentajes en ambos extremos, tiene mas cantidad de imagen regular: 26,3% contra el 24,1% de Santilli, allí tiene mas margen para rescatar votos. De quienes tienen imagen negativa, será difícil recuperar algo.

Otra ventaja del radical es la gente que todavía no lo conoce. Cuando hay un alto desconocimiento, se trata de votos que uno podría conquistar cuando consiga darse a conocer. Los que ya lo conocen tienen una imagen formada compleja de revertir. Mejor ser poco conocido que tener alta imagen negativa. El 18,8% no conoce a Manes, pero sólo el 9,9% no conoce a Santilli, campo fértil para que crezca el radical.

Por el lado del oficialismo, si bien Victoria Tolosa Paz es bastante desconocida, tiene una contundente imagen negativa: 46,5%, que parece mas relacionada con el volumen de gente que no quiere que gane el kirchnerismo, que con ella misma, que tiene un alto desconocimiento público también: el 21% no sabe quien es. Tal vez tampoco le importe, votará el sello kirchnerista. La imagen positiva por su parte es del 22,3% y la regular tiene poco para rescatar, apenas 8,4%.

Otro dato notorio es como se dividen las personas quieren que pierda o gane el oficialismo: el 29,4% quiere verlo ganador, mientras que el 57,7% quiere que pierda y al 11,9% le da lo mismo.

La encuesta completa: