En un acto realizado en la localidad de San Fernando, donde se entregaron nuevos móviles policiales, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó a la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal: “Ojalá cada uno de los carteles que pagaron, cada una de las pautas que pagaron, cada uno de los sobres que repartieron los hubieran usado para invertir en un patrullero, en una cámara, para invertir en medios, instrumentos, para cuidar la seguridad en San Fernando”, espetó.

Vidal se defendió en su cuenta de la red social Twitter: "Ante las declaraciones del gobernador acusándome a mi de ‘repartir sobres’ en mi gobierno y a periodistas digo: ‘Nunca le di ningún sobre a nadie’”. “No es serio hacer denuncias electorales después de un año y medio de gobierno, teniendo toda la información desde el primer día”, diho en un "hilo" en dicha red, para concluir: "Toda la pauta otorgada está registrada debidamente como establece la ley y es información que el gobierno actual tiene desde el 10 de diciembre de 2019. No somos todos iguales”.

El ataque de Kicillof no tuvo como objetivo directo a la ex gobernadora, que, según sus propios dichos, no es una rival en el distrito, por el cual no tiene pensado volver a competir.