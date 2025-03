Primera Hora José Luis Espert: "El Gobierno no va a devaluar" "En mayo deberíamos tener aprobado por el Congreso el acuerdo con el FMI. Los detalles del acuerdo no los tengo. Sobre el cepo, tenemos un acuerdo y antes de fines de 2025 se terminó el cepo. No nos preocupan las reservas", fueron otras definiciones del diputado y referente oficialista en el Congreso.