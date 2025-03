El Ínterin "Los campos linderos de Bahía Blanca no escaparon a la realidad del temporal" "Los reportes nos empezaron a llegar bastante tarde porque no tenían señal los productores y los caminos rurales quedaron destruidos. Los campos están anegados, se han perdido muchos silobolsas. Lo que es hacienda no se cuantificó, pero va a haber una mortandad muy importante. Además, quedó mucha hacienda mezclada en las rutas, es muy caótico todo", consignó Brian Robert, productor agropecuario.