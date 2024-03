El segundo juicio oral por el secuestro y crimen de Candela Sol Rodríguez (11) en Hurlingham ha sido marcado por una serie de sobresaltos y polémicas. En la última audiencia, se vivieron momentos de tensión y sorpresa.

Inicialmente, surgió un conflicto entre el Tribunal Oral N° 6 de Morón y las autoridades de seguridad respecto del traslado de Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, un importante capo narco implicado en el caso. Finalmente, se decidió que Villalba participe en el juicio a través de teleconferencia desde el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.

No obstante, la situación se complicó aún más cuando Carola Labrador, la madre de Candela, no se presentó a la audiencia y presentó un escrito en el que renunciaba a su rol de particular damnificada. En el documento, se expresaron duras críticas hacia la fiscalía y se cuestionaron las sospechas que siempre rodearon a la familia.

Carola mencionó en su escrito la ineficacia de la investigación y acusó a la fiscalía de dirigir sus ataques hacia la familia en lugar de buscar la verdad. Alegó falta de confianza en quienes han demostrado empeño en sostener mentiras y oscuros intereses.

En definitiva, este último capítulo del juicio de Candela Sol Rodríguez ha estado marcado por tensiones y desconfianzas, lo que ha generado un giro inesperado en el proceso judicial.