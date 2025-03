El Ínterin "El fin de la moratoria previsional significa que muchos no van a poder jubilarse" "Desde ahora, nueve de cada diez mujeres no tienen los treinta años de aporte para jubilarse, y en general siete de cada diez no van a poder acceder a una jubilación y podrán optar a una pensión no contributiva que es del 80% de una jubilación mínima", explicó Andrea Falcone, abogada especializada en cuestiones previsionales.