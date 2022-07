El periodista Jorge Rial, denunció haber sido amenazado, durante el transcurso de su programa Argenzuela, por C5N, en el transcurso de un corte comercial.

"Acabo de recibir una amenaza, acá la escucharon todos y está grabado. Tranquilos, es información. Pocas veces escuché a alguien tan sacado y enojado, amenazando de la manera en que amenazó. Me dijo que donde me vea me quiere cagar a trompadas. De hijo de puta para atrás, me dijo de todo", contó Rial cuando volvió al aire.

El conductor siguió: "Yo voy a seguir haciendo este programa, que encima nos va muy bien y eso debe enojar. Estamos molestando del otro lado, con la información y con los números. Yo también fui víctima en ese mismo lugar desde donde me amenazan de campañas absolutas. Pero acá estoy, solo enfrentando todo. Lo de la amenaza no me gusta, sobre todo el tono" subrayó.

Si bien no dijo con presición quien lo amenazó aseguró que se trataba de un importante empresario de medios ligado a América TV, y todo conduce al dueño de la emisora, Daniel Vila.