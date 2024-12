Jorge Macri y Clara Muzzio presentaron el primer Plan de Discapacidad para generar más inclusión y puestos de trabajo

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó junto a la vicejefa Clara Muzzio el primer Plan integral de beneficios para medio millón de personas con discapacidad que viven en la Ciudad. En una ceremonia muy emotiva en el Teatro Colón anunciaron un conjunto de medidas que buscan generar mayor inclusión y respuestas, además de un cambio cultural en la sociedad.

“Yo tengo una discapacidad y durante la mayor parte de mi vida no me animé a contarla. No nací con ella o sí, la ciencia no sabe responderlo todavía. La descubrí de grande. Me decían, ¡cómo rengueás! Yo les decía bueno, es el rugby. Tengo un montón de achaques por el cuerpo, pero camino mal por una discapacidad que me obliga a tener una válvula que me sostiene el pie, es por una neuropatía periférica. Y fue un bajón. Y acá estoy: Jefe de Gobierno. Y alguien que me ayudó mucho a contarlo fue María Belén Ludeña, mi mujer. ¿Por qué me pareció importante? Porque fue una manera de poner el tema sobre la mesa. Eso es algo que tenemos que cambiar: el prejuicio que invisibiliza y la mirada del que te mira raro”, sostuvo el Jefe de Gobierno.

Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. En el Colón repleto estuvieron los ministros y secretarios del Gabinete porteño, ya que el plan es transversal e involucra acciones y programas de todas las áreas. También, personas con discapacidad, legisladores, embajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil. La presentación terminó con un show de los artistas Nahuel Pennisi y Florencia Otero. Durante la jornada habrá actividades en Plaza Vaticano. Y a la noche se iluminarán de púrpura edificios emblemáticos de la Ciudad, como el Obelisco.

“Es la primera vez que la discapacidad es prioridad para un Gobierno. Estas medidas son el resultado de meses de trabajo y de una convicción que es representar las voces de las personas con discapacidad y la de sus familias, que a pesar de ser la minoría más grande, es la más invisibilizada, silenciada y postergada”, dijo la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio.

“Tenemos que poner este tema sobre la mesa, por más incómodo que sea. Hay que hablarlo simplemente. Buscamos un cambio cultural que nos desafía a todos: a nosotros desde el Estado, a las ONGs, a las familias, a la sociedad en su conjunto y al sector privado. Damos un paso más hacia una Ciudad comprometida con el desarrollo y crecimiento de todos los porteños, con más respeto y solidaridad, y con entornos más accesibles e inclusivos”, explicó Jorge Macri.

El primer Plan integral de Discapacidad crea una Ventanilla Única para centralizar y simplificar toda la información y los trámites para personas con discapacidad. Esto facilitará la obtención de certificados, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), uno de los reclamos históricos de las familias. Además, se construirá el primer Centro de Atención Integral de Discapacidad en el sur de la Ciudad y la primera oficina pública atendida por personas con discapacidad.

“Queremos que todos los porteños crezcan y progresen con libertad y autonomía. Cuando decimos que lo más valioso que tiene la Ciudad es su capital humano, eso incluye abrazar la discapacidad e integrar al otro en la diferencia. El talento es todo, por eso hoy acá honramos el talento de las personas con alguna discapacidad, no lo que les falta, sino todo lo que tienen para darnos”, afirmó Jorge Macri.

De acuerdo con datos del Gobierno porteño, el 50% de las discapacidades son adquiridas durante la vida, mientras que un 42% nunca tramitó el CUD. El 20% vive de forma independiente, el 15,6% en condiciones de trabajar consigue trabajo y el 50,3 % son mayores de 60 años.

“La discapacidad no discrimina ni es un problema de otros. Nadie debería sentirse ajeno. Ésta es una verdad que debería impulsarnos no al miedo, sino a la empatía, porque la discapacidad, lejos de ser un asunto individual, es un asunto colectivo, nos involucra a todos. Y por si no quedó claro, no vamos a cerrar las escuelas especiales. Vamos a construir el primer Centro público especializado en educación y rehabilitación en el sur de la Ciudad”, afirmó Muzzio.

Estas son las principales medidas del Primer Plan de Discapacidad de la Ciudad:

Accesibilidad Universal

▪Una ventanilla única con toda la información sobre programas, servicios, normativa, beneficios y trámites del GCBA.

▪Facilitar la obtención del CUD. Optimizar la atención y el acompañamiento a las personas con discapacidad (PCD) y sus familias durante todo el proceso.

▪Mapa colaborativo de lugares accesibles.

▪Que todos los medios de transporte que conforman la red de la Ciudad sean accesibles. Esto incluye tanto estaciones y paradas de colectivos, trenes y subtes, y centros de trasbordo, como a los vehículos.

Formación, bienestar y recreación

▪Educación: fortalecimiento y acceso equitativo en todos los niveles y modalidades, para que cada familia encuentre la vacante que más se ajusta a sus necesidades.

▪Construir el primer Centro público especializado en educación y rehabilitación en el sur de la Ciudad.

Trabajo coordinado con museos y teatros, y centros deportivos y colonias de la Ciudad para potenciar sus actividades y adaptarlas para PCD.

▪Circuitos turísticos y atracciones diseñadas especialmente para PCD.

Empleo y Vida Independiente

▪Intermediación laboral: promover la generación de puestos de trabajo para PCD en el sector privado.

▪Impulsar la exención del ABL para los comercios y servicios que tengan una dotación mínima del 50% del personal con discapacidad. La exención de ABL también incluye a centros de rehabilitación, preventivas, terapéuticas educativas, educativas y/o asistenciales y a casi 50 escuelas especiales.

▪Deducción de 50% de ingresos brutos (IIBB) para comercios que empleen PCD sobre las contribuciones patronales efectivamente abonadas.

▪Bonificar el 50% de ingresos brutos para PCD.

▪Garantizar la exención del pago de patentes para los vehículos que transporten exclusivamente a PCD.