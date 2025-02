Jorge Macri anunció que la Ciudad ampliará las medidas de apoyo y asistencia económica a las familias de los policías y bomberos caídos e invertirá más de $85 mil millones en vehículos, equipamiento, cámaras y obras en comisarías y alcaidías para seguir reforzando la seguridad. Las nuevas medidas se inscriben en el marco de la Agenda 2025 Buenos Aires Primero que concentra las principales prioridades de gestión.

"En la Ciudad siempre vamos a acompañar a la familia policial. Una sociedad que no honra a sus héroes es una sociedad que no los merece", dijo el Jefe de Gobierno. Y explicó: “La asistencia se hará efectiva, más allá de si al momento de ser abatidos llevaban puesto o no su uniforme porque lo que define a los policías es su vocación de servicio y la valentía de arriesgar la propia vida”.

La política integral de seguridad de la Ciudad se sostiene con una clara decisión del Gobierno y con una fuerza de seguridad profesional, bien equipada y con la vocación de cuidar la vida de cada uno de los porteños.

“Con nuestro primer presupuesto aumentamos de manera récord la inversión en seguridad, llegamos al 16,2% del presupuesto total. Nunca antes la Ciudad destinó tantos recursos a la seguridad”, sostuvo el Jefe de Gobierno durante una conferencia de prensa en el Centro de Monitoreo Urbano, en Chacarita. Lo acompañaron la vocera institucional, Laura Alonso, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolff.

Con la actual gestión se terminaron los cortes de calles, piquetes y acampes en el espacio público. Mediante la implementación de “Parques Seguros” se mejoró la iluminación en las plazas y se sumó patrullaje en cuatriciclos y se instalaron 300 tótems de Puntos Seguros para poder llamar a la Policía ante una emergencia, además de incorporar armas de baja letalidad Taser y Byrna,.

Además se reiniciaron las obras en el penal de Marcos Paz con el objetivo de trasladar presos y así poder descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas. En consecuencia, Jorge Macri explicó que se le dará prioridad a estas obras y no se avanzará en la construcción de la Alcaidía Central en Villa Soldati, que era motivo de preocupación para los vecinos del barrio.

“Convivimos con una provincia de Buenos Aires descontrolada, que es tierra de nadie, y la Ciudad es una frontera para el delito. El kirchnerismo cree que el delincuente es la víctima, por eso no los detienen o los liberan. Acá en la Ciudad delinquir no es gratis”, completó Jorge Macri. Y repudió los constantes ataques contra policías de la Ciudad que son baleados casi a diario yendo y viniendo de su casa en la Provincia. “Sepan que siempre vamos a cuidar a los que nos cuidan y a estar del lado de la gente honesta”, agregó.

A la vez, dijo que la fuga de presos que ocurrió el domingo pasado en una alcaidía de Caballito es un hecho inaceptable y por eso fueron apartados de sus cargos los policías responsables de esa unidad. Y advirtió: “No vamos a tolerar que un minúsculo grupo manche el uniforme policial”.

El año pasado la Ciudad registró la tasa de homicidios más baja de toda su historia como Ciudad autónoma, destacaron Jorge Macri y el ministro Wolff.

Las medidas

Más asistencia a las familias de los policías caídos. Se amplían las partidas destinadas a brindar apoyo económico a quienes perdieron a un policía o bombero que estaba cumpliendo un acto de servicio en la lucha contra el delito o que fue atacado por su condición de policía. Además, se asegurarán vacantes para sus hijos en las escuelas de la Ciudad y becas hasta que cumplan la mayoría de edad.

Más patrullaje en autos, motos y cuatriciclos. Para aumentar el patrullaje en toda la Ciudad se incorporan 120 camionetas, 40 motos y 40 cuatriciclos además de otros vehículos de gran porte para el despliegue de efectivos (30 camiones y 6 minibuses).

Más equipamiento profesional. A las casi 600 armas de baja letalidad que ya están siendo utilizadas se suman otras 100 Taser, lo que permitirá tener personal mejor equipado en calles, grandes avenidas y centros comerciales. Además, se renovarán los uniformes con una nueva identidad y se equipará a los bomberos con 350 trajes especiales para operativos de alto riesgo.

Más cámaras. A las 15 mil cámaras de seguridad que hoy cubren el 75% de la Ciudad y que están todas conectadas a los 4 Centros de Monitoreo Urbano (CMU) se sumarán 1.000 más con tecnología de punta para reconocimiento de prófugos. Además, 700 Colectivos de la Ciudad ya tienen cámaras conectadas al Centro de Gestión y Monitoreo de la Movilidad y estamos avanzando con su instalación dentro de los vagones del Subte.

Más obras en comisarías y alcaidías. Se terminarán la Comisaría Comunal 7 en Flores y se destinarán más de $10 mil millones para ampliar y mejorar las instalaciones de las demás dependencias.