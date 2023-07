El precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, conversó con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-“Sé que cumplo los requisitos (para ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). El lunes es el límite que tiene el Tribunal Electoral para responder, pero para mí, está terminado. Nuestro frente electoral me habilitó, revisó los requisitos, así que estoy tranquilo con eso”.

-“No sé si fue un carpetazo. Quizás hay algunos que tiene miedo a competir, pero está todo bien, son gajes del oficio. No me quejo de esto que me apasiona, son los costos de la política. Me gustaría que fuera distinto, pero se juega así, y a otra cosa”.

-“En mi caso, no, pero la política está muy a los autazos. Y me parece que nosotros tenemos una responsabilidad como espacio político en Juntos por el Cambio, que es darle a la Argentina una alternativa. Hay competencia a nivel nacional, hay competencia en la ciudad, pero esa competencia no debería significar una pelea constante y menos tanto enojo. Me parece que los que tienen derecho a estar enojados son los ciudadanos que la están pasando objetiva y realmente mal. Por la economía, la inseguridad, no importa de qué espacio sea la culpa porque el dato objetivo es que nadie la está pasando bien. Y hay una sensación de mucha angustia e incertidumbre y nosotros deberíamos tratar de bajar un cambio. Porque además hay una competencia enfrente, el 13 de agosto, pero después hay un 14 a la mañana en el que tenemos que estar todos juntos”.

-“¿Por qué (Martín Lousteau) tiene esa obsesión conmigo? No te lo puedo explicar porque no me puedo meter en su cabeza. Está claro que en lugar de aprovechar para contarles que quiere hacer a los porteños, habla más de mí. No sé quién impulsó el tema de mi impugnación. Yo tengo claro porqué la gente vota. Muchas veces la gente me ha votado y nunca me dediqué a hablar mal de los otros candidatos porque la gente elige a quien le resuelve los problemas. Yo sé que tengo la capacidad de agarrar este Fórmula 1 que es la Ciudad de Buenos Aires y manejarla bien. Ya estuve en un Fórmula 2 antes de este Fórmula 1, me preparé para esto, sé de qué se trata, es un gran desafío. Goberné una ciudad que es más chica, pero también tiene salud, educación, seguridad. Tengo una visión para la Ciudad de Buenos Aires y no me voy a dedicar a hablar de Loustau”.

-“Tengo la solución (para los piquetes) pero requiere de dos o tres pasos, y algunos son directos nuestros, como ciudad, y tienen que ver con mi decisión de no permitir que se pueda hacer cualquier cosa. Una cosa es el reclamo, la demanda social, el derecho a manifestarse y otra cosa es el delito de cortar una calle. No son lo mismo, porque mucha gente puede manifestarse sin cometer un delito”.

“Tenemos que sacarles la intermediación a los líderes sociales, que son quienes les dan el alza y la baja a los planes, porque la gente se moviliza por miedo a que la saquen de la lista. Ese poder que se lo habíamos sacado cuando fuimos Gobierno Nacional se lo volvieron a dar y eso les da mucho poder extorsivo para movilizar gente”.