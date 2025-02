Jorge Macri: “La educación en la Ciudad es una prioridad en serio, una de las mejores de la región”

Más de 350 mil chicos de Nivel Inicial y Primario de escuelas públicas y privadas de la Ciudad empezaron las clases con un nuevo plan de estudios que cambia la forma de aprender a leer y escribir. “La educación en la Ciudad es una prioridad en serio, es una de las mejores de la región y sin dudas la mejor de la Argentina. Queremos ser referentes, por eso venimos revisando los contenidos y empezamos con una currícula nueva para poner más foco en lengua y matemáticas”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Con el nuevo plan de enseñanza se vuelven a corregir errores como los ortográficos, que hasta ahora se pretendían ajustar de manera natural y eso no terminaba sucediendo. Y los problemas de matemática van a estar vinculados a situaciones cotidianas: hoy 4 de cada 10 chicos de primer grado no reconoce las letras y 6 de cada 10 de séptimo grado no puede resolver problemas matemáticos sencillos.

Los programas no se cambiaban hace 20 años: ahora se ayudará a los chicos a aprender, comprender mejor los textos, resolver problemas y llegar mejor preparados a la secundaria.

“Vamos a seguir invirtiendo en una educación pública de calidad porque eso es lo que nos permite ser libres. Lo que aprendemos en la escuela nos transforma. Para vincularnos con el otro y expresar nuestros sentimientos también tenemos que poder hablar, por eso además de lengua y matemática, vamos a hacer foco en todas las habilidades emocionales en primaria, que son muy importantes”, sostuvo Jorge Macri en la Escuela Bilingüe Argentino China, de Parque Patricios. Estuvo acompañado por la ministra de Educación, Mercedes Miguel, familias y docentes.

El nuevo Diseño Curricular para Primaria servirá para que los alumnos puedan leer en forma fluida, comprendan lo que leen, escriban bien, transmitan oralmente sus ideas en distintos contextos de manera clara y precisa, resuelvan problemas matemáticos vinculados con la vida cotidiana y tengan capacidad para trabajar de forma autónoma y colaborativa.

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, indicó: “Cambiamos la forma de enseñar a leer y a escribir y lo hicimos en base a la evidencia, a lo que sabemos que funciona: a los chicos tenemos que enseñarles de forma explícita y estructurada. Somos los responsables de ese aprendizaje”. Y añadió: "Todo el Diseño Curricular de Primaria pone mucho foco en los saberes fundacionales, como Lengua y Matemática, que son mínimos y necesarios para la trayectoria escolar”.

También se profundizarán materias claves como Arte y Ciencias y se incluirán innovaciones como el uso de Inteligencia Artificial, mayor participación de la educación digital y la tecnología (Plan Sarmiento), mayor flexibilidad en la organización, enfoque en los logros de aprendizaje y objetivos más claros.

Durante las vacaciones el Gobierno porteño realizó más de 300 obras en las escuelas para garantizar las mejores condiciones, habrá otras 300 en lo que resta del año, y se profundizó la capacitación docente para contar con maestros mejor preparados.

Además se están distribuyendo más de 58.000 netbooks y tablets en el marco del Plan Sarmiento para asegurar que cada alumno disponga de herramientas.

Jorge Macri agregó: “Seguiremos trabajando en idiomas. Acá estamos en una escuela que enseña chino, que además arranca este año con inglés. Estuve el viernes con el presidente de Paraguay porque en muchas de nuestras escuelas tenemos guaraní. Es central la comprensión de otras culturas, de expresar quién sos, más allá de decirlo y de contarlo”.

A diferencia de Inicial y Primario, los alumnos de Nivel Secundario iniciarán las clases el 5 de marzo con un cambio importante en las primeras 33 escuelas pioneras de gestión estatal y privada que adoptarán el programa “Secundaria Aprende”. Es un nuevo enfoque que busca reconfigurar el sistema educativo sobre cuatro principios fundamentales: integración de contenidos, desarrollo de capacidades, avance continuo y autonomía estudiantil.