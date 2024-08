Jorge Macri: “Estamos dando discusiones incómodas y batallas para tener una ciudad más ordenada, segura y pujante”

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, abrió la 21 edición del Council of the Americas (COA) bajo el eje “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas” y destacó el apoyo al sector privado, la promoción de la economía local, el relacionamiento internacional y la capacidad de gestión de la Ciudad en el complejo escenario económico y social que vive el país: “Aún así elegimos ser firmes con los problemas, pero sensibles con las personas: en nuestra visión de Ciudad no sobra nadie”.

“Al contrario, el esfuerzo que estamos haciendo tiene que servir para mejorar la calidad de vida de todos los porteños”, afirmó el Jefe de Gobierno y señaló que “liderar un cambio transformador solo es posible con gestión y políticas sostenidas en el tiempo”.

Macri manifestó sus coincidencias con la gestión del presidente Javier Milei. “Tenemos tensiones y estamos discutiendo temas como la coparticipación y la posibilidad de avanzar en aspectos como la autonomía, pero lo estamos haciendo compartiendo ideas y valores comunes”, sostuvo. Y luego agregó: "Tengo mucha confianza en el llamado que nos hizo la Corte Suprema".

Rescató además la actitud de Javier Milei cuando señala que mucho de lo que hoy se ha planteado tiene como punto de partida la Presidencia de Mauricio Macri. “Las transformaciones siempre llevan tiempo. Sin duda, el país que recibió el presidente Milei ha sido una catástrofe, pero imaginense si el punto de partida hubiera sido, no en el sótano 16 donde lo dejó Alberto Fernandez, sino en planta baja como lo había dejado Mauricio Macri”, afirmó.

Macri fue recibido por la titular del Council of the Americas, Susan Segal, con quien compartió el panel de apertura junto al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Grinman.

El encuentro convocado en el Alvear Palace Hotel por la organización empresarial estadounidense tiene como objetivo promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en América. El cierre está a cargo del presidente Javier Milei. Durante el día se suma una serie de ponencias de funcionarios públicos y líderes del sector privado para discutir panoramas económicos y políticos actuales y futuros de Argentina.

“Gestionar un país o una Ciudad como Buenos Aires implica tomar decisiones difíciles y ser capaces de poner en crisis lo que se venía haciendo, sin perder de vista el rumbo y el objetivo”, dijo Jorge Macri.

“Gobernamos para enfrentar los problemas. Estamos dando discusiones incómodas y batallas que es necesario dar para tener una ciudad mucho mejor, más ordenada, limpia, segura y, sobre todo, más pujante y próspera”, agregó.

Y explicó: “Lo más valioso que tiene Buenos Aires es su capital humano. Nos habita un potencial lleno de talento y de creatividad. El motor del progreso no es el Estado que gasta sino el privado que emprende, crea, agrega valor, genera empleo y toma riesgo. Creo que tenemos que recuperar la mirada política respecto del éxito del privado, volver a festejar que las empresas privadas sean locomotoras del desarrollo y el crecimiento”.

Macri resaltó que la Ciudad exporta servicios por 6.370 millones de dólares y representa el 17 por ciento de la actividad económica nacional. Dijo que la economía del conocimiento posiciona a Buenos Aires como “Ciudad de la Innovación” con 15.821 empresas especializadas en tecnología y startups que emplean a 260.000 personas.

Remarcó el aporte de 43 universidades públicas y privadas que tienen su sede en la Ciudad, a las que suman más de 250 Institutos de Formación Superior, y recordó que Buenos Aires fue señalada como la mejor ciudad de América latina para estudiar, según la clasificación anual de universidades del mundo que realiza el Ranking QS.

El Jefe de Gobierno mencionó también el cambio de paradigma que impulsa su gestión para pasar de “la enseñanza al aprendizaje” y las recientes medidas adoptadas para mejorar la calidad educativa y prevenir la ludopatía, como la regulación del uso de celulares en las aulas. “Es prioridad cuidar el desarrollo neuro-socio-emocional de los niños y adolescentes”, afirmó.

Y reveló la puesta en marcha del programa Ciudad Bilingüe, que ofrece de manera gratuita una plataforma de aprendizaje de inglés, 100 por ciento virtual, autoasistida y asincrónica: “Esta iniciativa es inédita en nuestro país y alcanzará a más de 300 mil personas de sectores estratégicos como el turismo, la hotelería y la gastronomía: actividades que demandan empleos cada vez más calificados”.

Además, Jorge Macri destacó su política de orden y seguridad con un objetivo claro: terminar con los piquetes, ordenar el espacio público y perseguir el delito con una actitud más firme de la Policía de la Ciudad. “Establecimos un criterio que no se negocia: es el gobierno el que decide qué se puede hacer y qué no en la calle”, sostuvo Jorge Macri, y agregó: “Somos muy firmes en nuestra posición: en esta Ciudad, el que comete un delito tiene consecuencias”.

Ratificó además el compromiso con el cambio climático como eje de Gobierno, acortando los tiempos de finalización de las obras hidráulicas, y detalló de desarrollo de la zona sur, así como también la reforma del Código Urbanístico enviado a la Legislatura: “Esto va a potenciar el desarrollo y la perdurabilidad del sector sur mediante un incentivo vinculado a las zonas receptoras de inversiones”.

El Jefe de Gobierno también se refirió a la situación de Venezuela e hizo un fuerte reclamo en favor de que “se respete la democracia y asuma el Presidente que fue electo” y no que el que se pretende imponer por la vía de la “brutalidad”.

Y finalizó: "Tengo el desafío de gobernar una de las ciudades más prósperas de las Américas. El cambio transformador de la Ciudad nadie lo hace solo, sino con equipos de gestión profesionales y comprometidos. Sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero tenemos la decisión de ir por ellas".