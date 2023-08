PRINCIPALES FRASES

“No se puede controlar la inflación si no se controla los grandes monopolios que forman los precios. Los precios no los forman los mercaditos de Río Negro o Santiago del Estero. Los precios, en el caso de los alimentos, lo forman diez empresas monopólicas. Y en el caso de las tarifas públicas lo forman cinco o seis empresas. Por eso propongo con firmeza, congelar los alimentos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos por al menos 12 meses”.

“Si aumentan los precios van presos. Y si tengo que enviar a la gendarmería para llenar las góndolas de los mercaditos del país lo voy a hacer. Eso significa poner todas las instituciones del Estado al servicio de cuidarles los bolsillos a la gente”

“Los congelamientos que ha habido son un mamarracho. Y pongo como ejemplo el de Massa. Pero tiene que ver con esta frase que tengo de cabecera: que voy a hacer un gobierno para el pueblo y no para los ricos, contrastando con lo que han hecho los gobiernos de por los últimos 12 años”

“Massa dijo que `voy a congelar los precios` y lo primero que hizo fue sentarse con los empresarios y permitirles aumentar un 40 por ciento y desabastecer. Consecuencia: los precios aumentaron un cien por ciento. Por eso central instalar en Casa Rosada un gobierno patriota, con coraje y que defienda al pueblo”

“Hay que suspender el pago al Fondo Monetario Internacional e ir a una nueva renegociación. El primero que sabe esto es el Fondo Monetario. Tiene dos razones que conoce muy bien. Por un lado, que cometió un delito. Macri y Christine Lagarde tienen que estar preso. Y en segundo lugar: sabe que la deuda argentina es impagable y que los muertos no pagan. Por lo tanto vamos inexorablemente a una nueva negociación”.

“No es lo mismo que esté sentado Sergio Massa de este lado de la mesa, que se dijo de sí mismo que es el Fondo Monetario, o sea, un empleado de ellos, a si estoy yo. Si estoy yo te puedo asegurar que voy a conseguir una reducción de al menos el 50 por ciento del capital, que esté dentro del reglamento del Fondo Monetario. No más de 22 mil millones debiera pagar Argentina. No los 45 mil millones que se pretende ahora. No pagar intereses. Y un tiempo de gracia para pagar de diez años. Esto es posible de hacer”.

“Vaca Muerta puede ser la gran palanca que transforme la Argentina. Pero tener gas y petróleo en sí mismo no significa nada. Tenés el modelo africano, en donde las trasnacionales han ido y saqueado y dejado en el lugar, como toda economía de enclave, pobreza, miseria, narcotráfico, prostitución, o el modelo Noruega. Yo pretendo establecer acá el modelo Noruega. O sea, utilizar esa renta para iniciar un proceso de industrialización, de diversificación de la economía. O sea, de creación de trabajo y de ahicamiento de la profunda brecha social que hay hoy”.

“Grabois es la izquierda del Fondo Monetario Internacional. Es el hombre cuya función ha sido durante todos estos años hacerles un lavaje por izquierda a todas las medidas de derecha que ha tomado este gobierno. Así, acciones grandilocuentes como lo de la granjita, lo del sur, que no significa en términos económicos nada que conmueva al sistema mientras se iba relegitimar el acuerdo con el Fondo, se daban pagas al Fondo Monetario….Grabois es la izquierda del Fondo Monetario”.

“Voy a decir algo que nadie dice en el campo del progresismo: no hay que hacer ninguna reforma laboral para los trabajadores en blanco pero sí tenemos que hacer una reforma laboral que permite incorporar al 50 por ciento de los trabajadores argentinos, casi 6 millones, que no se pueden enfermar, no tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios y cobran una miseria. O sea, los que trabajan en negro. Hay que hacer una reforma laboral para que ingresen al mundo del trabajo registrado”.

“Hay que reducir el ingreso de los políticos, no como un mecanismo económico, que vaya a mover variables en ese sentido, sino que creo que la vieja clase política es un desastre”.

“Bajarle el 30 por ciento del sueldo a toda la clase política electa no cambia la economía pero emite un gesto ético y moral para los tiempos por venir absolutamente imprescindible”.

“Hay que nacionalizar los recursos naturales”.

“Hoy las empresas transnacionales saquean”.

“En el caso del litio y de los minerales de la cordillera de los Andes hay que nacionalizarlos. Muchos me dicen `pero eso es comunista` ¡No! Hay que nacionalizarlas como hizo el Chile neoliberal. Chile vio que esa era la palanca para desarrollar Chile y nacionalizaron el cobre y después nacionalizaron el litio y hoy toman casi el 60 por ciento de la renta de ese producto, a diferencia de las migajas que dejan esos recursos acá en la Argentina”.

“Los poderosos han instalado la idea de que acá se viene la derecha pero eso es completamente parcial. Cuando uno va al último hecho objetivo, en términos de medición que hubo en este país, que fueron las elecciones 2021, Espert y Milei sacaron cerca del 10 por ciento y saltaron a la tapa de los diarios formadores de opinión, en donde decían `se viene la derecha, impresionante el crecimiento de Milei`. Ahora, en ningún lugar se reflejó que los sectores de izquierda, centroizquierda, progresistas, del campo popular, alcanzamos entre el 20 y el 25 por ciento de los votos, dependiendo la provincia. El único que vi que lo señaló fue Durán Barba”.

“La única forma de terminar con los planes sociales es yendo a un proceso de industrialización”.

“Las organizaciones sociales son el único espacio donde no hay, seriamente, una denuncia de corrupción. Y manejan la menor cantidad de planes. Los planes los manejan los intendentes del oficialismo y de la oposición, del justicialismo y del macrismo, y los gobernadores. Ahí están los manejos”.

“Yo le llamo izquierda liberal, izquierda aburrida. No me mezclen, yo soy otra cosa. Yo vengo a gobernar la Argentina. Yo vengo a disputar poder, no vengo a decir cosas lindas y después a la noche me voy a dormir tranquilo a mi casa sin haber transformado nada. Hay que construir espacios amplios”.

“Libres del Sur se va a transformar en la principal fuerza política de la Argentina en los tiempos por venir y vamos a incorporar peronistas, radicales, gente de centroizquierda, de la izquierda. Nosotros venimos a ser poder. Esa es la diferencia que tengo yo con otro espacio político”.

“El peronismo ha fracasado. Que Sergio Massa, un hombre de derecha, el ministro del Fondo Monetario Internacional, sea el candidato del Frente de Todos. Tenemos que hacer algo nuevo. Lo viejo, chau, al basurero de la historia. Yo vengo a defender a mi pueblo y a mi patria”