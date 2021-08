La consagrada actriz Jennifer Aniston brindó una entrevista para la revista InStyle, contó como sufre la situación de la pandemia y describió que tuvo que dejar de frecuentar a sus amigos antivacunas.

“Todos pasamos por la fatiga de las noticias, la fatiga del pánico, durante la pandemia porque esperábamos que algún día nos despertaríamos y oiríamos algo esperanzador, y todo lo que obtuvimos fue más locura”, dijo la actriz.

Aniston se refirió además a sus relaciones que no quieren vacunarse. "Hay todavía un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima‘’, dijo y agregó: “Acabo de perder a algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no revelaron si habían sido vacunadas o no, y fue lamentable”.

Sobre la necesidad de la vacunación, sentenció: “Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos siendo testeados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones están basadas en nada más que en el miedo o la propaganda”, concluyó Aniston.