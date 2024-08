El presidente Javier Milei se dirigió al círculo rojo en el cierre del Council of the Americas, afirmando que "no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos". En su discurso, el presidente destacó que su administración ha llevado a cabo “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad” y mencionó que el mundo “habla del milagro argentino”.

Durante su intervención, Milei señaló que es la primera vez en la historia que Argentina presenta resultados positivos sin estar en default. Según su análisis, esto es resultado de la eliminación de lo que él denomina "canilla monetaria", lo que ha contribuido a la estabilización del dólar en el país.

El presidente también enfatizó que su administración ha iniciado "un programa de reformas que es el más grande de toda la historia argentina". Aseguró que este programa se fundamenta en una macroeconomía ordenada, un profundo recorte del gasto público y un enfoque en devolver la libertad a los ciudadanos argentinos.

En relación al Presupuesto 2025, Milei manifestó su intención de rediseñar el proceso de elaboración del mismo, introduciendo la metodología de "déficit cero", que implica que el resultado financiero será cero, eliminando así la necesidad de incurrir en nueva deuda.

Previo a la intervención del presidente, varios funcionarios de su Gabinete, incluyendo a Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Diana Mondino, también tomaron la palabra. El evento se centró en promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas.