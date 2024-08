Entrevista al Dr Juan Pablo Fioribello "Alberto Fernández me negó rotundamente que le pegó a Fabiola" "Nunca vi los chats ni las fotos que dicen que hay. Si admitió que hubo una discusión. Si hay una persona que le pegó a una mujer lo denuncio, no me importa nada. Si no sucedió es muy injusto esta acusación" , dijo el abogado de Fabiola Yáñez.