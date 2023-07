Aries

AMOR: La semana que se inicia estará plagada de acontecimientos positivos. Su relación atravesó recientemente una fuerte crisis, pero a partir de ahora todos los problemas habrán quedado atrás y la pareja podrá comenzar a disfrutar de un nuevo período de paz y armonía. Además, la persona que amás te sorprenderá con una invitación para realizar un viaje corto a un lugar muy romántico. Disfrutarás al máximo de la reconciliación con tu pareja y vivirás junto a él o junto a ella momentos mágicos e inolvidables.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de transacción comercial. Durante los próximos siete días con un mal auspicio para todo lo referido a las cuestiones económicas. No realices ninguna inversión ni comiences ninguna sociedad durante dicho período. Tampoco contarás con una gran claridad mental para los negocios y por eso tenderás a cometer errores tontos pero que pueden provocarte serias pérdidas monetarias.

TRABAJO: Los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán excelentes noticias. Últimamente todos tus proyectos se habían truncado, te habías esforzado muchísimo pero no conseguías ni destacarte profesionalmente ni sobresalir en tu trabajo. Sin embargo, esa situación está por cambiar, te llegarán propuestas inesperadas que te harán sentir halagado y feliz. Los astros te aconsejan que te relajes y que disfrutes del éxito y de los logros que has conseguido con tanto esfuerzo.

SALUD: Las personas de este signo vivirán una semana en la que las tensiones de la rutina serán somatizadas. Has acumulado mucho estrés y no lo has canalizado de una forma positiva. Por este motivo, tu cuerpo te recordará a través de dolores, que debes hacer alguna actividad física para descargar las tensiones.

Número Afortunado: 17

Tauro

AMOR: La atracción física resurgirá en la pareja de Tauro la próxima semana. La intensidad pasional de tu relación había decaído mucho últimamente. La rutina y los diversos problemas habían afectado negativamente tu vida íntima. Sin embargo, durante los próximos días la pasión volverá a ocupar un lugar importante durante tus noches. Los astros te aconsejan que intentes cancelar de antemano todos los compromisos sociales que tengas durante esta semana y que te dediques a reencontrarte en el ámbito íntimo con la persona que amas.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana maravillosa. Durante los próximos siete días contarán con una muy buena influencia planetaria mediante la cual podrás solucionar los problemas financieros que tanto te atormentaban. Por los caminos más inesperados llegarán soluciones providenciales para ti, puedes recibir sumas de dinero importantes o te ofrecerán un préstamo con financiación muy conveniente y que se adapta a tus posibilidades.

TRABAJO: Semana decisiva. Desde hace un tiempo que las cosas en tu lugar de trabajo no marchan como desearías. Sientes que ya no puedes continuar creciendo en el lugar en donde te encuentras. No has buscado otros horizontes porque el miedo te paralizó, sin embargo durante los próximos días te harán proposiciones laborales inesperadas. Estarás un poco asustado pero los astros te aconsejan que no las desperdicies.

FAMILIA: Las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a darse cuenta que han asumido más responsabilidades de las que les correspondía. A partir de ahora comenzarás a repartir las cargas entre todos los miembros de tu familia y eso te hará sentir más liberado.

Número Favorable: 19

Géminis

AMOR: Será una muy constructiva semana en el amor para Géminis. Tuviste muy malas experiencias en el pasado y aunque tu relación actual funciona muy bien, el temor a volver a sufrir engaños y decepciones te impide entregarte por completo a la persona que amas. Nunca habías pensado seriamente en buscar ayuda terapéutica pero durante los próximos días conocerás por casualidad a un profesional que te generará mucha confianza y con el cual comenzarás un tratamiento. Esta semana será importantísima porque indica el comienzo de una nueva etapa en tu vida.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán tiempo disponible para organizar mejor sus negocios y emprendimientos. Ahora estás disfrutando de una etapa de mucha abundancia económica, sin embargo dentro de unos meses la situación puede cambiar y por eso sería muy importante que manejaras tus finanzas con más prudencia. Los astros te aconsejan que ahorres y que no despilfarres tus recursos porque en un futuro podrías necesitarlos.

TRABAJO: Semana complicada. Tendrás una discusión con uno de tus jefes y tendrás muchos deseos de renunciar porque pensarás que la relación está arruinada para siempre. No seas tan drástico, el inconveniente con tu jefe será menos grave de lo que te imaginas. No es necesario que renuncies, surgirán importantes oportunidades en el lugar de trabajo en el que te encuentras.

ESPÍRITU: Las personas de este signo vivirán una semana en la que decidirán hacer cambios en los lugares que habitan. Desde hace un tiempo que te sientes muy melancólico y decidirás comenzar a pelear contra esa melancolía haciendo más alegre y acogedor el lugar en donde vives.

Número Afortunado: 33

Cáncer

El lunes 17 de julio a las 15:31 hs, se producirá la Luna Nueva en Cáncer, dando comienzo a un nuevo ciclo. Periodo propicio para nuevos inicios.

AMOR: Cultivar la paciencia será el desafío de la semana para Cáncer. Finalmente y luego de muchos fracasos amorosos has encontrado a una persona que te ama y con la que te sientes lo suficientemente seguro como para planear un futuro en común. No obstante, te decepciona que tu pareja sea muy expresiva a la hora de manifestar sus sentimientos por ti. No presiones a quien amás, cada persona tiene una forma de ser distinta y tienes que aprender a respetarla y a aceptarla.

FINANZAS: Una semana muy próspera. Durante los últimos meses tu actividad productiva tuvo que enfrentar una crisis importante, tuviste que hacerle frente a muchos gastos imprevistos y tus ingresos disminuyeron drásticamente. Sin embargo, toda esa tensión está por acabar. Esta semana comenzará una nueva etapa que será más favorable para tu economía. Los astros te aconsejan que te relajes porque la tormenta ya pasó.

TRABAJO: Importantes advertencias. Estás realizando una tarea que no te agrada y eso se nota en tu forma de realizarla. Estás en ese trabajo únicamente por una cuestión económica y por eso actúas de forma negligente con respecto a tus responsabilidades. Los astros te aconsejan que te esmeres más, porque estarás en peligro de perder un empleo que necesitas.

ESPÍRITU: Las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a recuperarse de una profunda depresión que padecieron durante los últimos meses. A través de actividades recreativas y sanadoras logran llenar ese enorme vacío espiritual que sentían.

Número Afortunado: 14

Leo

AMOR: Los sucesos dolorosos empañarán la felicidad de los Leo en el amor. Puede tratarse de una separación o un divorcio, en cualquier caso, el penoso acontecimiento te tomará por sorpresa. Durante los próximos días tu pareja se sincerará contigo y te dirá que desea separarse por un tiempo para poder poner en orden sus sentimientos y sus pensamientos. Tú quedarás devastado por la sorpresa pero lograrás reponerte más pronto de lo que crees. No obstante, pasado un tiempo tu pareja deseará retomar la relación pero para ese entonces probablemente seas tú quien decida no continuar.

FINANZAS: Vivirán una semana mágica. Hay proyectos que has ansiado concretar por un largo tiempo, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para hacerlos realidad pero como no pudiste, te viste obligado a considerarlos como sueños imposibles e irrealizables. Sin embargo, durante los próximos siete días surgirán oportunidades que nunca hubieras imaginado y mediante ellas podrás plasmar en la realidad tus proyectos más deseados.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde surgirán excelentes oportunidades. Se abrirá ante ti el camino para alcanzar el éxito a nivel profesional aunque por supuesto, no será fácil. Durante los próximos días deberás demostrar que tienes todas las capacidades y los conocimientos que se necesitan para ocupar el cargo que tanto ansías. No ahorres esfuerzos porque lo lamentarás, ha llegado el momento de que entregues lo mejor de ti.

ESPÍRITU: Las personas de este signo vivirán una semana en la que se sentirán muy estimulados a nivel intelectual. Los próximos siete días serán ideales para los estudios, estudiarás con mucha concentración y entusiasmo y sentirás muchísimos deseos de aprender cosas nuevas.

Número Afortunado: 04

Virgo

AMOR: Los Virgo solteros tendrán una excelente semana en el amor. Durante los próximos días contarán con un gran auspicio astrológico mediante el cual podrán encontrar a la persona adecuada para compartir sus vidas. Si estás cansado de la soledad, entonces no puedes desperdiciar esta semana. Ve a todos los eventos sociales que puedas y si no tienes ninguno, no dudes en ir a tomar algo a algún bar. Lo importante es no quedarte encerrado en tu casa porque el amor estará afuera esperando por ti.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana muy alentadora. Tu economía sufrió un gran desequilibrio durante los últimos meses, siempre fuiste muy ordenado pero ahora estás tapado de deudas. Sin embargo, durante los próximos siete días ocurrirá un evento que te permitirá volver a conciliar el sueño. Recibirás una suma inesperada de dinero que te permitirá sanear tus finanzas. Los astros te aconsejan que te relajes porque la tempestad pasará dentro de poco.

TRABAJO: Semana de mucho estrés. Recientemente se han incorporado a tu lugar de trabajo, personas muy ambiciosas que desean ocupar tu lugar. Para lograrlo están intentando que tu trabajo se vea deslucido ante tus jefes. Esfuérzate más que nunca y desconfía de todos, de esta manera lograrás que todos los planes en tu contra no surtan efecto. Prudencia y trabajo, esas cualidades son la clave para tu triunfo.

ESPÍRITU: Las personas de este signo vivirán una semana en la que gracias a un amigo, comenzarán un proceso de curación emocional. Durante mucho tiempo sufriste traumas por hechos ocurridos en el pasado pero a partir de esta semana comenzarán a luchar para liberarte de esos miedos.

Número Afortunado: 44

Libra

AMOR: Las sorpresas emocionantes alegrarán la semana de Libra en lo que se refiere a la pareja. Hace pocos días conociste a alguien que te impactó pero no sabías si esa persona sentía lo mismo por ti. Durante los próximos días recibirás ese llamado o ese contacto que tanto esperabas. Es un buen momento para que cierres etapas pasadas y te entregues por completo a una relación en donde reinará la pasión, el respeto y la ternura. Despídete de los días tristes porque comienza para ti una etapa feliz.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana en donde recibirás excelentes noticias. Para reactivar un poco tu economía, tenías pensado comenzar con un pequeño emprendimiento. Sin embargo, necesitabas dinero para poder concretarlo y no encontrabas a nadie que pudiera prestártelo. No obstante, durante los próximos días un conocido te recomendará un banco o una financiera que accederá a darte los recursos que tanto necesitas.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchas pruebas. Notarás que tus superiores se comportan de forma extraña contigo y no sabrás a qué atribuírselo. Te preocuparás porque pensarás que hiciste algo mal, no obstante lo que ocurrirá será todo lo contrario. Has logrado destacarte gracias a tu excelente desempeño y por eso tu nombre ha sido mencionado para ocupar un cargo importante pero para asegurarse de que eres capaz de hacerlo, te pondrán algunas pruebas.

ESPÍRITU: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que decidirán realizar cambios en sus vidas. Dejarás tus costumbres sedentarias y comenzarás a disfrutar del ejercicio, le darás más importancia a tu vida íntima y empezarás a realizar una actividad física que te permita estabilizar tu estado anímico.

Número Afortunado: 56

Escorpio

AMOR: Se acerca una semana de separaciones en el amor para Escorpio. Desde hace un tiempo que tu relación sentimental no funciona bien. Notabas que tu pareja estaba cada vez más distante e irascible, no toleraba ninguna equivocación de tu parte y ante el mínimo error te hacía un escándalo. Durante esta semana descubrirás el motivo por el que tu pareja había cambiado tanto y decidirás separarte. Los astros te aconsejan que te mantengas firme en tu decisión porque es lo más sano y lo mejor para ti.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana en donde se tomarán decisiones importantes. Tu negocio no está andando bien, tus ventas disminuyen cada vez más y sabes que si no haces algo, acabarás quebrando. Hay alguien que te ha propuesto asociarte a él pero tú no has aceptado esta propuesta porque estás acostumbrado a ser el amo y señor de todo y no te gusta compartir el poder. Los astros te aconsejan que dejes tu testarudez de lado y que actúes con inteligencia.

TRABAJO: Una semana en donde deberán afrontar muchos desafíos. Has esperado durante mucho tiempo una oportunidad para poder demostrar todo lo que eres capaz de hacer, y esa oportunidad llegará durante los próximos días. Tus jefes te pedirán que te encargues de algo que es vital para la organización en donde trabajas. No te asustes, tienes todo lo que necesita para poder concluir de forma exitosa la tarea.

ESPÍRITU: Podrán cerrar ciclos del pasado. Recibirás muy buenas noticias de índole jurídica, durante mucho tiempo mantuviste una contienda legal pero esta semana por fin acabará y tendrás la tranquilidad de saber que se hizo justicia.

Número Afortunado: 07

Sagitario

AMOR: Preservar la armonía de la pareja implicará una modificación de tu actitud, Sagitario. Tu pareja recién está comenzando, al principio todo era pasión y alegría pero ahora la relación va madurando y por ello será necesario un mayor compromiso de tu parte. Es normal que en esta etapa comiences a ver los defectos de tu pareja pero si te interesa seguir a su lado, deberás controlar un poco más tus críticas. No puede criticarle todo lo que hace porque lo cansarás y él o ella te terminará dejando.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a abandonar la pasividad en la que han estado sumidos durante los últimos meses. Aunque tu actividad productiva marcha bien, sabes que es necesario realizar algunas reformas y reestructuraciones. Los astros te aconsejan que no te apresures demasiado, está bien dejar la pasividad pero no es correcto irse al otro extremo. Siempre piensa antes de actuar.

TRABAJO: Semana de muchos desafíos. En tu lugar de trabajo se producirán durante los próximos días una serie de situaciones que requerirán de las capacidades que tú posees para resolverlas. A pesar de que has trabajado muy duro, durante mucho tiempo, no lograbas sobresalir y las tareas que te daban para realizar eran demasiado básicas para tus conocimientos. Prepárate, porque el momento que esperabas para brillar llegará esta semana.

SALUD: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que empezarán a cuidar mucho más su cuerpo. Antes comías lo que fuera y no tenías ningún interés por nutrir sanamente a tu cuerpo. Sin embargo, un hecho que ocurrirá durante los próximos días te hará ser más consciente y responsable con tu salud.

Número Afortunado: 71

Capricornio

AMOR: Se acerca una semana de reconciliaciones de pareja para Capricornio. Últimamente ha existido un pequeño distanciamiento entre tu pareja y tú, originado no en la falta de amor sino en problemas ajenos a la pareja que los mantenían bajo una gran presión psicológica. Afortunadamente, dichos problemas han comenzado a solucionarse y debido a esto has podido reencontrarte con la persona que amas. Los astros te aconsejan que aproveches esta semana para mimar a tu pareja, haz sentir especial a la persona que tanto te importa y demuéstrale todo lo que sientes por él o por ella.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana en donde se producirán muchas decepciones. Económicamente estás atravesando un momento muy difícil y para intentar reactivar tu actividad productiva, pusiste muchas ilusiones y muchos recursos en un nuevo emprendimiento. No obstante, las cosas no saldrán como las esperabas. No te angusties, has atravesado crisis peores en el pasado y las has superado, no será distinto esta vez.

TRABAJO: Los nativos de este signo vivirán una semana en la que harán grandes descubrimientos. Siempre habías pensado que tu trabajo no era tomado en cuenta por tus superiores y que eras un empleado más para ellos. No obstante, durante los próximos días te enterarás de que eres muy estimado tanto personal como profesionalmente por tus jefes y que ellos están al tanto de todas tus capacidades. Disfruta de tus bien merecidos logros.

SALUD: Vivirán una semana en la que el cuerpo exigirá descanso. Durante el fin de semana elegirás conectarte con la naturaleza para relajar el cuerpo y la mente. Pasarás momentos muy lindos e inolvidables.

Número Afortunado: 22

Acuario

AMOR: Las ilusiones de Acuario se caerán en lo que respecta al amor en los próximos días. Te enamoraste perdidamente de una persona comprometida, lo sabías pero aun así decidiste arriesgarte y vivir esa aventura. Los encuentros con esa persona eran muy satisfactorios a nivel íntimo, el problema cuando comenzaste a involucrarte emocionalmente y a ilusionarte pensando en un futuro al lado de ese hombre o de esa mujer. Esta semana ocurrirá un hecho que te hará abrir los ojos y te permitirá darte cuenta que tus ilusiones son completamente infundada.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana en la que finalmente aprenderás a controlar tu temperamento. Tu negocio o actividad productiva marcha muy bien, sin embargo sueles tener muchos problemas con tus empelados. Eres exigente y eso está bien pero no sabes tratar a la gente. Si aprendes a tratar amablemente a tus empleados te ahorrarás muchos problemas y la productividad de tu empresa será mayor.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil pero durante la cual se tomarán determinaciones muy valiosas. Desde hace muchos meses que estás muy desanimado con tu trabajo. Cuando empezaste a trabajar tenías grandes expectativas y estabas dispuesto a dar tu mejor esfuerzo para hacer un trabajo excelente. Sin embargo, te han asignado un área en la que el trabajo es monótono y rutinario. Esta semana será el momento ideal para que te decidas a ampliar tus horizontes laborales.

ESPÍRITU: as personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a interesarse por tareas humanitarias. Tendrás mucha empatía y una gran capacidad para llevarte bien con la gente. Las próximas semanas te permitirán realizar un gran crecimiento a nivel emocional.

Número Afortunado: 18

Piscis

AMOR: Los Piscis recuperarán sus esperanzas en lo que se refiere a su futuro sentimental. Las cosas con tu pareja no estaban bien y por eso ambos decidieron darse un tiempo para descubrir cuáles eran sus verdaderos sentimientos. La separación te dolió muchísimo pero con el tiempo te resignaste a que nunca más estarías con la persona que amabas. No obstante, durante los próximos días retomarás el contacto con tu expareja y sentirás que todavía hay esperanzas para ustedes. Los astros te aconsejan que vayas con calma.

FINANZAS: Las personas de este signo vivirán una semana de grandes revelaciones. Desde hace unos meses que estás muy preocupado por tus asuntos monetarios pero no existía una razón real para semejante preocupación. Un hecho que ocurrirá antes del fin de semana te hará entender que es necesario que aprendas a disfrutar más de la vida y a dejar a un lado los problemas irreales, creados por tu pesimismo.

TRABAJO: Semana muy complicada. Amas tu trabajo pero estás a cargo de una persona que te desestabiliza mucho a nivel emocional. Tu jefe tiende a maltratar psicológicamente a todas las personas a su cargo y sus constantes descalificaciones estén empezando a minar tu autoestima. Los astros te aconsejan que no continúes en dicho empleo porque acabarás muy mal.

SALUD: Las personas de este signo vivirán una semana en donde se producirán muy buenas noticias. Durante las próximas semanas las personas de este signo atravesarán un período de muchísima fertilidad. Es probable que se produzcan embarazos o partos prematuros.

Número Afortunado: 02