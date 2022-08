El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, cometido hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar y por el que están acusados el ex vecino Nicolás Pachelo y dos ex vigiladores, se reinició este viernes con la declaración de uno de los hermanos de la víctima.

El testimonio de Horacio García Belsunce, que en 2011 había sido condenado por el encubrimiento del homicidio, pero que en 2020 quedó sobreseído luego de la absolución del viudo Carlos Carrascosa, se inició pasadas las 11.30 y lo primero que hizo cuando los fiscales le preguntaron por su hermana, fue mencionar su nombre y hacer una pausa.

"María Marta… En primer lugar, quiero decir al tribunal que este no es un día cualquiera, que estuve casi 20 años esperando que llegue este día para poder decir todo lo que tengo que decir y para que el asesinato de mi hermana no quede impune", puntualizó Horacio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

En la época en la que se cometió el asesinato, Horacio contó que era "amigo" de Roberto Ribas, y cuando alguien le dijo que el penalista era el abogado de Pachelo, este le pidió una reunión. "Nos encontramos y sin que yo le hubiera dicho nada, me dice: ‘Ahí hay un malandra del que yo soy abogado, Pachelo, un pibe bravo, complicado’", relató el hermano de la víctima.

"Me preguntó ‘¿cuántos tiros tiene María Marta?’. Le digo cinco y el ‘pituto’ (por la bala que rebotó en el cráneo de la víctima, quedó en la escena y fue descartada por un inodoro). Y me dice: ‘Le podría haber bajado el cargador entero porque es capaz. Es muy raro porque no me llamó. Cualquier cosa que yo sepa te llamo’, y terminó la reunión".

Luego de Horacio, se espera que esta tarde declare otra hermana de María Marta, María Laura García Belsunce, quien actúa en la causa como particular damnificada, al igual que el viudo Carrascosa. Además, también declarará la perito psicóloga que analizó a Pachelo y que en un informe concluyó que el imputado presentaba un "trastorno psicopático de personalidad".