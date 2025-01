Paris de Sena quedó en el ojo de la tormenta tras haber atropellado con un cuatriciclo a un niño de 8 años en Pinamar. Tras guardar silencio inicialmente, dio su versión en la que afirmó que la madre del menor la agredió. Además, aseguró no haberse dado a la fuga y explicó que el incidente ocurrió porque el cuatriciclo estaba fallando.

De Sena también señaló que el niño venía corriendo mirando hacia atrás y se tropezó. Defendió que los daños no eran consistentes con un atropello a alta velocidad. Según su relato, unos segundos después del incidente, se acercó el padre del niño, a quien le proporcionó su nombre y datos de contacto.

“Yo no venía rápido. Estaba en ‘La Olla’; ahí tengo entendido que se puede andar y había más cuatriciclos, no era la única. Bajé a la playa porque el cuatriciclo me estaba fallando y quería ver qué era. El nene iba corriendo mirando para atrás; él no me vio”, se excusó. “El nene me asustó más a mí que otra cosa. Llegué a frenar. Él se tropezó, se cayó, se levantó, se limpió y siguió corriendo. De algo muy pequeño se agrandó todo. Después de 10 minutos vino la madre, que no sé dónde estaba. Llegó alterada y me pegó”, señaló.

“Sé que no reaccioné de la mejor forma porque en muchos medios que se hablaron muchas cosas, se empezaron a mostrar los videos con mis fotos, se dijo que yo estaba detenida, cosa que es mentira. En todo momento me responsabilicé, lo único que me fijé en ese momento es que el nene esté bien porque soy mamá. Se hablaron de muchas cosas: que si tenía dinero o no tenía dinero, se habló de una causa vieja que hay en mi familia y me defendí como pude porque estaban compartiendo mentiras con mis fotos”, adujo la joven de 19 años.