Jesica Cirio, conocida modelo y conductora, habló sobre su separación con Martín Insaurralde y ha negado rotundamente las acusaciones de recibir una suma millonaria en el acuerdo de divorcio. En una entrevista en Telefé, Cirio afirmó que fue una sorpresa ver las fotos de Insaurralde y que fue un momento duro para ella. También aclaró que antes de conocer a Insaurralde, llevaba la misma vida que lleva ahora y que trabaja desde los 10 años.

En relación a la acusación de recibir 20 millones de dólares, Cirio afirmó que es absolutamente mentira y que nunca vio ese dinero. Además, negó tener cuentas en Uruguay y dijo que está dispuesta a permitir que cualquier organismo revise sus cuentas para comprobar su situación económica. Insistió en que nunca hubo un arreglo millonario en su divorcio y reiteró que sus cuentas están a disposición de la justicia.

Cirio también habló sobre la separación en sí, destacando que no se da solo por un motivo, sino por una serie de circunstancias que van desgastando la relación. Afirmó que no quiere detallar públicamente los motivos de su separación y que quiere proteger a su hija. Aseguró que nadie disfruta que la familia se rompa y que fue duro enfrentar las fotos del escándalo.

En cuanto a la conversación con Insaurralde tras el escándalo, Cirio dijo que fue muy breve y que no hubo insultos, ya que considera que no sirven de nada. Afirmó que no se arrepiente de nada de lo que pasó durante su matrimonio y que en la vida no hay tiempo para arrepentirse, solo para aprender.

La modelo también mencionó que firmó el divorcio hace tres meses, pero que todavía no ha llegado a un acuerdo con Insaurralde. Aclaró que ya tenía un nivel de vida bueno antes de conocerlo y que se mantenía por sí misma. Sobre los gastos de Insaurralde, dijo que no le sorprenden y que no puede dar explicaciones sobre él, ya que no los conoce en detalle.

En resumen, Jesica Cirio ha hablado sobre su separación con Martín Insaurralde, negando las acusaciones de recibir una suma millonaria en el acuerdo de divorcio y afirmando que sus cuentas están a disposición de la justicia. También ha destacado que no se arrepiente de nada de lo que pasó durante su matrimonio y que está dispuesta a proteger a su hija en todo momento.