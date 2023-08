Principales conceptos de Guillermo Moreno, candidato a Presidente de la Nación por Principios y Valores en la charla con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-"Todavía no leí el fallo de Casación, no me interesa leerlo".

-"Si (Alberto Fernández) a las 4 de la mañana está mandando tweets, cuando tenés que dormir, mucho no podés trabajar".

-"La problemática de toda la inseguridad es por el paco. Para terminar con el paco tenes que ir a Nordelta".

-"Para terminar con el paco en la Argentina, tardo 15 días y me sobra".

-"Moreno tenía razón, hasta para vivir de lo ajeno se tiene que hacer con códigos".

-"Me pueden acusar de no sé qué, pero nunca de quedarme con la plata de los demás".