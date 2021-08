El dirigente social Juan Grabois, cercano al Papa Francisco y también al gobierno nacional, salió a chocar de frente con el "gurú" (como el mismo lo llamó) del oficialismo Horacio Verbitsky y el periodista Jorge Lanata, pero muy especialmente con el primero.

En una carta publicada en Instagram, Grabois dijo que: “Se tienen que lavar la boca antes de hablar de nosotros, burócratas de la política, ustedes inmorales, ustedes vendidos y coimeros”. “Hay una obsesión histérica contra los ‘planes sociales’, los descarados dicen que nosotros tenemos la gente como rehenes y siguen tratándonos como mierda”.

Grabois exigió que “Tienen que abrir los ojos y las orejas a los dirigentes políticos comprometidos, las personas de buena voluntad. No tienen ni la más reputa (sic) idea de lo que pasa entre los marginados, lo que hacen las organizaciones”.

Justificando los planes, el dirigente dijo que: “Les comento que hay once millones de personas en edad laboral sin trabajo registrado que no reciben el Potenciar Trabajo; ¿el problema es el millón de personas que sí lo recibe? ¿El problema es que los movimientos sociales ‘manejan’ ese programita que no llega al 0,01% del presupuesto nacional? No jodamos”.

“Sí, Verbitsky, me fue como el orto, ¿estás contento?”. Tuve algunas peleas, te felicito por hacer inteligencia ilegal y obtener documentos privados para divulgarlo. Siempre fuiste un botón, delator y traficante de información”, espetó, contundente.

Defendió además al Frente Patria Grande que es, dijo "la mejor novedad de la política en los últimos años”. Grabois remató diciendo que los odian: "Nos odian porque les recordamos a los negros de mierda que ustedes desprecian o que ignoran o que no priorizan. Acá dejamos la vida y nos vamos a morir luchando”.