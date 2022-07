En medio del caótico día de piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluídos, fue muy crudo con la realidad argentina y le advirtió al Gobierno: "¿Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más?. Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.

Grabois lideró un acto en el Puente Pueyrredón en el que volvió a marcar sus diferencias con la vicepresidenta. "En este momento el problema de Cristina no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país", aseguró.

Por otro lado, también apuntó contra el Presidente y aseguró que ellos lo pusieron ahí para que haya menos pobreza y no más: "Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”.

El dirigente social tiró con munición gruesa y criticó las "reuniones con sonrisa, sandwichitos y masitas, no sirven para nada si no resuelven los problemas de la gente”. Por último, se refirió a una de las frases de Fernández, quien había asegurado que hay que "calmar a los mercados" con total desacuerdo. "Si no te gusta el salario universal inventa otra cosa. Vení y calmamos a nosotros", afirmó.