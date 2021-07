Disputadas las dos prácticas libres de la F1 de cara al GP de Estiria, Verstappen sigue estableciéndose como una pesadilla para Mercedes.



Práctica 1

El neerlandés fue el más rápido en la primera sesión, seguido de un Gasly soberbio a dos décimas (no pudo girar en la P2) y los Mercedes a cuatro. Los Alpha Tauri se destacaron también con el veloz pero iracundo Tsunoda y dominaron la zona media, seguidos por los Alpine y unos sorprendentes Stroll y Giovinazzi (viernes estelar del italiano de Alfa Romeo). Ferrari, décima con Leclerc a 7 décimas de segundo de Max, tan anónima en la P1 como los McLaren.

Acotación al margen: el acortamiento de las dos prácticas de los viernes de 90 a 60 minutos es un gran aporte de Liberty Media al espectáculo. En comparación con las soporíferas primeras medias horas de la P1 en 2020 y antes, acá están los autos haciendo cola para salir a pista. No sólo eso: además, comenzaron a probar los neumáticos en tandas largas en la P1, porque la media hora que le pueden dedicar a esa tarea en la P2 no les brinda parámetros suficientes para evaluar la evolución de los diferentes compuestos (como se vio en las últimas dos carreras).

Práctica 2

Una leve llovizna complicó a los pilotos en la primera media hora y generó algunos trompos, pero en la segunda parte, dedicada a ensayar el ritmo de carrera, cejó la impalpable garúa y los equipos pudieron completar sus programas.

Conclusiones muy someras:

1) Max sigue nítidamente adelante a una vuelta (le sacó 3 décimas al segundo Ricciardo) y en tandas largas (no subió del minuto nueve segundos incluso yendo con el caucho más duro);

2) La zona media está muy igualada, con 13 autos en medio segundo. Red Bull y Mercedes parecen tener una luz por sobre los demás en ritmo de carrera, pero a una vuelta los chicos de Toto Wolff perdieron frente al mentado McLaren y Ham quedó cuarto a casi cuatro décimas de Verstappen y entre los Alpine de Ocon y Alonso. Casi toda la parrilla gira en menos de un segundo por vuelta respecto de la pole.

3) A nivel estratégico, los equipos intentarán hacer durar el blando en carrera al menos hasta la vuelta 15, para ir hasta el final tras poner las gomas más duras. La opción es usar el medio en la Qualy 2 para largar con ellos, o ir a dos paradas, pues los equipos conjeturan que el duro no tendrá ritmo aquí: de allí la importancia del ritmo de Verstappen con ellos.



Tiempos de la Práctica 2

Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas

1º M. Verstappen Red Bull 1'05"412 36

2º D. Ricciardo McLaren 1'05"748 +00"336 34

3º E. Ocon Alpine 1'05"790 +00"378 33

4º L. Hamilton Mercedes 1'05"796 +00"384 33

5º F. Alonso Alpine 1'05"827 +00"415 37

6º S. Vettel Aston Martin 1'05"934 +00"522 37

7º L. Norris McLaren 1'05"994 +00"582 38

8º L. Stroll Aston Martin 1'06"079 +00"667 35

9º S. Perez Red Bull 1'06"089 +00"677 35

10º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'06"145 +00"733 36

11º C. Sainz Ferrari 1'06"147 +00"735 38

12º V. Bottas Mercedes 1'06"251 +00"839 31

13º C. Leclerc Ferrari 1'06"270 +00"858 38

14º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'06"297 +00"885 40

15º Y. Tsunoda AlphaTauri 1'06"451 +01"039 39

16º G. Russell Williams 1'06"628 +01"216 38

17º M. Schumacher Haas 1'06"886 +01"474 29

18º N. Mazepin Haas 1'07"404 +01"992 29

19º N. Latifi Williams 1'07"669 +02"257 32

20º P. Gasly AlphaTauri No marcó tiempos